Covid-19: наметилась стабилизация ситуации

По данным федерального управления здравоохранения OFSP/BAG, в Швейцарии зарегистрированы 5980 случаев SARS-CoV-2, 107 летальных исходов и 243 госпитализации за 24 часа. О том, как власти интерпретируют эти данные, а также о том, что они думают о новой многообещающей вакцине, читайте в нашем обзоре.

«Осторожный оптимизм» Минздрава

Во вторник эксперты в сфере здравоохранения провели брифинг и прокомментировали сложившуюся в Конфедерации ситуацию. По словам главы отдела инфекционных заболеваний OFSP/BAG Штефана Кустера, с точки зрения загруженности системы здравоохранения общая обстановка остается напряженной, однако наблюдается тенденция к сглаживанию кривой заражений и даже к частичной стабилизации. Пока, впрочем, еще слишком рано судить об эффективности принятых правительством и кантонами мер.

Директор Института биомедицинской этики Женевского университета и вице-президент рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Самия Херст, сама профессиональный врач, заявила, что Швейцария по-прежнему остается лидером по числу заражений в Европе, а принятых мер недостаточно для их существенного исправления ситуации.

Когда же можно будет, наконец, вздохнуть с облегчением? По прогнозам экспертов, только тогда, когда число новых инфекций продолжит снижаться в течение долгого периода времени, коэффициент репродукции упадет ниже 0,7 (сейчас он равен 1,05), а все остальные показатели будут сохраняться стабильными – и это до тех пор, пока другие варианты, такие как эффективное лечение или вакцина, не будут найдены.

Кантональный врач Базеля-городского Томас Штеффен признал, что цифры, похоже, стабилизируются, но принятых мер, вероятно, еще не хватает для того, чтобы все показатели упали, а Швейцария благополучно пережила зиму. Он напомнил, что каждый может внести свой вклад в улучшение эпидемиологической обстановки, если будет соблюдать правила гигиены и поведения, в частности, носить маски, делать тесты и переходить на удаленную работу, которая, по его мнению, лучше, чем нахождение в офисе с концепцией защиты.

Руководитель отдела труда госсекретариата по экономике (SECO) Борис Цюрхер в свою очередь еще раз подчеркнул, что работодатели должны позволить своим сотрудникам работать из дома, а если это невозможно, то они обязаны принять меры по защите здоровья работников, например, установив перегородки из плексигласа и выдавая маски.

Резерв больничных коек немного увеличился

На прошлой неделе эксперты предупреждали, что места в отделениях интенсивной терапии закончатся через пару дней, если число заражений будет продолжать расти такими же темпами. Во вторник они сообщили, что больницы могут достигнуть предела к середине ноября. В настоящее время резерв мест немного увеличился и составляет 28% - отчасти благодаря тому, что были созданы дополнительные места и отложены факультативные медицинские вмешательства в больницах. Кроме того, за последние выходные 35 пациентов были переведены из больниц Романдии в другие регионы страны.

В настоящее время в стране насчитывается 23 305 мест для оказания неотложной помощи: 16 668 заняты, 3068 из них – пациентами с Covid-19. 468 из 1109 коек в отделениях интенсивной терапии заняты заболевшими новым коронавирусом; свободными остались 318 мест. Для промежуточного ухода, который не требует интенсивной терапии, но для которого необходимо большое количество персонала, Швейцария располагает 590 местами: 394 заняты, 130 из них – это пациенты с Covid-19.

Новая многообещающая вакцина

Фармацевтическая группа Pfizer объявила о том, что ее вакцина снизила риск заражения новым коронавирусом на 90%. Она была разработана менее чем за год в партнерстве с немецкой лабораторией Biontech. Защита пациентов была достигнута через семь дней после введения второй из двух доз и через двадцать восемь дней после первой. Компании Biontech и Pfizer ожидают, что в этом году они смогут обеспечить до 50 миллионов доз вакцины, а в следующем – до 1,3 миллиарда доз.

По самым грубым оценкам, вакцина понадобится 60-70% населения Швейцарии, но точное количество требуемых доз назвать сложно, так как оно зависит от того, нужно ли препарат вводить однократно или многократно, а также от срока действия прививки. В ходе состоявшегося во вторник брифинга Самия Херст подчеркнула, что с научной точки зрения результаты испытаний вакцины не ожидаются раньше середины 2021 года, и до тех пор вакцинация не будет влиять на меры, которые власти могут принять. Строить планы о сроках возможной вакцинации пока рано и по другой причине: речь идет о промежуточных результатах исследований. Швейцария, со своей стороны, следит за испытаниями нескольких кандидатов на вакцину, чтобы выяснить, какие препараты лучше всего подойдут для населения страны.

Будьте внимательны к людям с инвалидностью

На вчерашней пресс-конференции впервые с очень важным заявлением выступил представитель федерального ведомства по вопросам равноправия инвалидов EBGB Урс Герман. Он напомнил, что обязанность носить маски может быть проблемой для людей с ограниченными возможностями. Есть люди, которые не могут носить маски по состоянию здоровья, например, некоторые даже не могут их на себя надеть. Эти люди жалуются на то, что их все чаще выдворяют из ресторанов и магазинов, даже если у них есть медицинская справка, разрешающая им не носить маску. Герман призвал всех проявить понимание и не подвергать людей с ограниченными возможностями дискриминации.

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