За исключением короткого перерыва в октябре 2020 года, крупные мероприятия с участием более тысячи человек запрещены в Швейцарии с конца февраля прошлого. В зависимости от хода вакцинации и эпидемиологической ситуации, они могут быть снова разрешены этим летом. Поскольку масштабные мероприятия требуют относительно длительного периода подготовки, власти уже сейчас предоставили организаторам и кантонам инструменты для принятия решений о выдаче соответствующих разрешений.

Крупные мероприятия – уже через два месяца?

С конца мая кантоны смогут выдавать разрешение на проведение мероприятий с участием до 3 000 человек в июле, а с 1 сентября лимит будет увеличен до 10 000 человек. Эти даты и ограничения по количеству участников не являются формальным послаблением: Федеральный совет позже примет решение о том, могут ли эти мероприятия действительно состояться. При этом кантоны должны будут отозвать разрешение или ввести дополнительные ограничения, если эпидемиологическая ситуация ухудшится настолько, что мероприятие нельзя будет провести, или если невозможно будет гарантировать отслеживание контактов. В таких случаях организаторы могут воспользоваться механизмом «защитного зонтика».

Компенсации в случае отмены

Мероприятия, получившие кантональное разрешение и отмененные по эпидемиологическим причинам, получат финансовую помощь (так называемый «защитный зонтик»). Правовая основа для этого была заложена парламентом в рамках весенней сессии, когда депутаты одобрили добавление новой статьи 11a в Закон о Covid-19. Это положение позволяет разрешить проведение публичных мероприятий до того, как будет точно известно, позволит ли эпидемиологическая ситуация их организовать. Если мероприятие переносится или отменяется из-за эпидемиологической ситуации, Конфедерация и кантоны покрывают часть средств. Ожидается, что максимальная сумма, которую Конфедерация и кантоны заплатят за каждое мероприятие, составит пять миллионов франков. Предложения правительства вынесены для консультаций с кантонами, городами, коммунами и соответствующими профессиональными ассоциациями до 10 мая, а окончательное решение должно быть принято 26 мая.

Пилотные мероприятия в июне

Федеральный совет также определил защитные меры, которые необходимо соблюдать для получения кантонального разрешения. Чтобы свести к минимуму риск заражения, организаторы должны составить строгие планы защиты и ограничить доступ на мероприятие для тех людей, которые прошли вакцинацию, переболели коронавирусом или имеют отрицательный результат теста. Разработать эффективные и действенные санитарные правила для крупных мероприятий – задача сложная, поэтому власти предлагают сначала испытать концепции во время тестовой фазы. В частности, в июне каждый кантон сможет разрешить проведение трех пилотных мероприятий с участием от 300 до 600 человек. Цель этого проекта состоит в том, чтобы выяснить можно ли – и если да, то как – применять планы защиты и гарантировать контроль свидетельств о вакцинации или тестировании. Также необходимо изучить, насколько целесообразно использовать самотесты на месте под наблюдением организаторов мероприятий. Федеральный совет учтет результаты пилотного этапа при принятии дальнейших решений.

Добавим, что любопытный эксперимент был проведен в Барселоне, где месяц назад состоялся концерт для 5000 человек. Зрители не соблюдали дистанцию, но были в масках FFP2. Кроме того, на концерт допускались те, кто прошел экпресс-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Спустя месяц ни у одного из посетителей не было обнаружено явных признаков инфекции. Эпидемиологи, впрочем, подчеркивают, что результаты исследований не всегда соответствуют реальным условиям: человеческий фактор присутствует всегда, поэтому нулевого риска не существует.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Стабилизация ситуации

Согласно санитарному бюллетеню от 28 апреля, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 2120 инфекций, 104 госпитализации и 19 летальных исходов. Таким образом, всего с начала эпидемии лабораторно подтверждены 656 077 случаев заражения, а общее количество жертв эпидемии выросло до 10 001 человека. Обе дозы инъекции получили более 10% населения страны.

На состоявшейся во вторник пресс-конференции представительница федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в Конфедерации как обнадеживающую. «Мы наблюдаем определенную стабилизацию числа новых инфекций и госпитализаций», - отметила она.

Кроме того, в ходе брифинга эксперты подчеркнули, что разрабатываемый в настоящее время Covid-сертификат – это не «прививочный паспорт», а свидетельство, которое будет выдаваться тем, кто, предположительно, не заразен, то есть прошел вакцинацию, переболел коронавирусом или имеет отрицательный результат теста. В базовой модели сертификат представляет собой лист бумаги с QR-кодом, но также должна быть возможность показать сертификат в приложении. Напомним, что Covid-сертификат появится к лету и будет действителен на всей территории Швейцарии. Документ, среди прочего, должен значительно упростить проверку участников мероприятий.