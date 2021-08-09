Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?

Жаркие споры, которые разгораются под каждым постом о вакцинации в социальных сетях Нашей Газеты, не перестают нас удивлять. Причем поражены мы не тем, что каждый отстаивает собственное мнение - в конце концов, решения относительно своего здоровья все принимают сами, и каждый волен поступать, как ему угодно. Удивляет скорее уровень дискуссии, который очень быстро скатывается в банальную и неконструктивную череду взаимных оскорблений в духе «сам дурак».

Если верить опросам, то социальный статус и образованность играют не последнюю роль в принятии решения о вакцинации. Так, согласно исследованию, проведенному Женевским университетом (UNIGE) и Женевским университетским госпиталем (HUG), чаще всего прививки против Covid-19 делают люди следующих социодемографических категорий: старше 50 лет, имеющие высокие доходы, проживающие в городских и полугородских районах или имеющие высшее образование. Кроме того, активнее вакцинируются люди с хроническими заболеваниями, которые, вероятно, осознают, что подвержены более высокому риску осложнений. Исследование также показывает, что большинство непривитых респондентов нельзя назвать вакциноскептиками, скорее это люди, которые пока медлят с принятием решения, и только 13% из них отвергают вообще все прививки. Причем исследователи констатируют, что дезинформация, безусловно, повлияла на отказ от вакцины.

Тех, кто верит в теории заговора и установление «нового мирового порядка», не переубедят, наверное, никакие факты, а тем, кто доверяет научным данным и все еще размышляет о целесообразности вакцинации, будут интересны результаты недавно опубликованных швейцарских исследований относительно эффективности используемых в Конфедерации прививок.

Первые кантоны начали вакцинацию населения с 23 декабря 2020 года, остальные – с середины января этого года. В целом, с 27 января в Швейцарии было зарегистрировано 460 случаев заболевания среди полностью вакцинированных лиц, то есть среди тех, кто получил вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до постановки диагноза. 296 заболевших – это люди старше 50 лет. 96 пациентам потребовалась госпитализация, 50 из них были старше 80 лет. 19 человек скончались: 18 из них были старше 80 лет, и один летальный случай зарегистрирован в возрастной группе от 50 до 59 лет.

За этот же период зафиксированы в общей сложности 203 423 случая инфекции, а статус вакцинации известен для 5513 госпитализаций и 79 летальных исходов. Учитывая охват населения вакцинацией в объеме 49% и общее количество случаев заболеваний, госпитализаций и летальных исходов за это же время, число инфекций среди полностью вакцинированных лиц крайне мало, подчеркивается в отчете Минздрава. Даже с учетом вероятного большого числа незарегистрированных случаев, доля инфекций среди вакцинированных, как ожидается, будет находиться в пределах диапазона, прогнозируемого исследованиями, проведенными для получения разрешения на прививки. Таким образом, вакцинация имеющимися в Швейцарии препаратами является высокоэффективной для защиты от симптоматических инфекций, вызванных циркулирующими в настоящее время в стране вариантами SARS-CoV-2, и от тяжелой формы заболевания. По данным исследований, проведенных перед авторизацией вакцин, их эффективность составляет 94-95%.

В принципе, вакцинация положительно влияет на течение болезни, т.е. привитые люди обычно заболевают менее тяжело, чем они заболели бы без вакцинации. Вакцинированные пациенты, похоже, находятся в лучшем положении, например, у них ниже риск того, что им потребуется дополнительный кислород. Кроме того, они быстрее выздоравливают, добавляет SRF.

Согласно еще одному любопытному отчету из кантона Во, у невакцинированных людей риск заразиться коронавирусом в 80 раз выше. Период анализируемых данных охватывал последние две недели июля, что позволило получить следующие показатели заболеваемости: среди вакцинированных лиц число заражений составляет 2,6 на 100 000 человек, а среди невакцинированных – 216 на 100 000 человек. Авторы исследования делают из этого однозначный вывод, отмечая, что вакцинация работает и даже лучше, чем предполагалось. Удовлетворение эпидемиологов вызывает и то, что прививка предотвращает тяжелое течение и госпитализацию даже при варианте Дельта.

Добавим, что вакцинация, в основном, защищает от тяжелых форм заболевания, но не позволяет полностью предотвратить легкие формы инфекции. Тяжелое течение инфекции развивается, когда вирус, попадающий в организм через рот или нос, достигает легких и размножается до такой степени, что угрожает функционированию дыхания. Однако на начальной стадии у пациентов могут развиваться более легкие формы, которые поражают верхние дыхательные пути, но не угрожают жизненно важным функциям легких. При легких симптомах вакцинация несколько менее эффективна, что связано со способом введения препарата. Дело в том, что при внутримышечных инъекциях в руку провоцируется не местный, а общий иммунный ответ организма: иммунная система распознает патоген и борется с его размножением, особенно там, где он может представлять проблему. Однако, когда вирус проникает через нос или рот, он вступает в контакт с клетками, выстилающими дыхательные пути, которые функционируют с другим типом иммунитета – местным. Это различие объясняет, почему вирус иногда может развиваться локально, несмотря на вакцинацию. Отсутствие местного иммунитета также является причиной того, что невозможно гарантировать, что вакцинированный человек не передаст вирус. Именно поэтому привитых людей просят продолжать соблюдать барьерные меры, пишет RTS. Тем не менее, недавнее исследование, проведенное Институтом Пастера, показало, что вероятность передачи SARS-CoV-2 от вакцинированного человека «в двенадцать раз ниже, чем от невакцинированного». Таким образом, вакцина против Covid-19 не устраняет полностью риск заражения, но она разрывает значительную часть цепей передачи инфекции, что в конечном итоге замедлит развитие эпидемии в популяции.