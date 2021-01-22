Федеральный совет намерен сократить длительность карантина для лиц, контактировавших с заболевшим новым коронавирусом или вернувшихся из «зоны риска». Согласно предложению правительства, в случае отрицательного результата теста карантин можно будет покинуть через семь дней. Этот вопрос вынесен для консультаций с кантонами до пятницы. Подробнее о развитии эпидситуации читайте в нашем обзоре.

Заболеваемость снижается, но…

Согласно санитарному бюллетеню от 21 января, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зафиксированы 2205 новых заражений, 91 госпитализация и 47 летальных исходов.

В течение второй календарной недели года все статистические показатели заболеваемости снизились. Так, по сравнению с предыдущей неделей, число инфекций сократилось на 31,3%. Количество госпитализаций уменьшилось с 794 до 505, а летальных исходов – с 368 до 317.

Несмотря на это, по оценкам экспертов, эпидемиологическая ситуация остается напряженной из-за распространения новых вариантов коронавируса. В частности, в Швейцарии количество инфекций, вызванных вирусными мутациями, продолжает удваиваться каждую неделю – на фоне общего снижения числа заражений этот рост пока не заметен. По данным на 21 января, в Конфедерации новые штаммы выявлены в 582 пробах, что на 103 больше, чем днем ранее. При этом «британским» вариантом SARS-CoV-2 заразились 306 человек, а «южноафриканским» – двенадцать. Еще 264 инфекции вызваны неопределенной мутацией вируса. Новые варианты были выявлены в шестнадцати кантонах, чаще всего – в Женеве (112) и Берне (110).

Мутации и вакцинация

На сегодняшний день Швейцария получила около полумиллиона доз вакцины. Власти занимаются закупкой новых доз и заключением контрактов с другими производителями.

Обеспокоенность экспертов вызывает то, что к заразным «британскому» и «южноафриканскому» штаммам добавился еще один – «бразильский». До сих пор, впрочем, заражений за пределами Бразилии не было зарегистрировано, отмечается в правительственном коммюнике.

Добавим, что, согласно результатам двух предварительных исследований, вакцина Pfizer/ BioNTech эффективна против британского варианта коронавируса. Ученые сравнили мутацию с плазмой пациентов, переболевших тяжелыми и легкими формами Covid-19. Выяснилось, что большинство образцов смогли нейтрализовать вариант, хотя в некоторых образцах мощность нейтрализации была снижена. Сами исследователи компании BioNTech/Pfizer уже установили, что вакцина оказалась эффективной против ключевой мутации, характерной для «британского», «южноафриканского» и «бразильского» вариантов. Эта мутация, называемая N501Y, находится в белке Spike, шипе на поверхности вируса, что позволяет ему прикрепляться к клеткам человека и проникать в них. Экспертов же больше всего беспокоит другая мутация под названием E484K, которая переносится «южноафриканским» и «бразильским» вариантами, но не «британским», уточняет Bilan.

Правительство не закрывает школы. Пока

Федеральный совет на состоявшемся в среду заседании рассмотрел вопрос возможного перехода на дистанционное обучение, ознакомившись с рекомендациями экспертных групп. Так, швейцарская конференция кантональных министров образования (CDIP) выступила против закрытия школ начальной и средней ступеней (I и II), так как это будет иметь далеко идущие негативные последствия для психического здоровья детей и молодежи и для самого образовательного процесса. Рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 также считает, что дистанционное обучение будет иметь смысл, если эпидемиологическая ситуация станет опасной или очень опасной, и даже в этих случаях не нужно закрывать начальные классы.

Хотя Берн не закрывает школы, кантоны могут самостоятельно ужесточать противоэпидемические меры. Так, в Цюрихе с понедельника и до конца февраля ученики 4-х классов и старше должны будут носить маски на школьной территории, в зданиях и в классе. Кроме того, число детей в классе должно быть сокращено примерно вдвое. В Золотурне маски нужно будет носить ученикам 5-х классов и старше, а гимназии и профессиональные школы переходят на дистанционное обучение до 26 февраля.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

15 новых регионов в «карантинном списке»

С 21 января из списка территорий, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин, исключены Грузия, Дания, Люксембург, Сербия и Хорватия. С 1 февраля в список будут добавлены Кипр, Израиль, Испания, Латвия, Ливан, Мальта, Монако, Португалия, Словакия, Эстония. Кроме того, в «красную зону» будут включены некоторые регионы приграничных государств, в том числе немецкая федеральная земля Тюрингия, австрийская федеральная земля Зальцбург, французский регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег, а также итальянские области Фриули-Венеция-Джулия и Эмилия-Романья. Все страны можно найти на сайте bag.admin.ch.

Правительство Франции, со своей стороны, объявило вчера, что документ, подтверждающий прохождение теста на коронавирус не дальше, чем за 72 часа до въезда на территорию страны, с полночи воскресенья будут требовать у всех, включая путешественников из ЕС и Швейцарии. Единственное исключение составят "фронтальеры" и водители-дальнобойщики. Возможно, примеру Франции последует ЕС в целом - такую вероятность озвучила вчера его президент Урсула фон дер Ляйен, настоятельно посоветовавшая всем избегать ненужных путешествий.

Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава (OFSP/BAG).

Пока что отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Категории лиц, освобожденных от обязательного карантина, перечислены в статье 4 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок. В настоящее время в карантине находятся 4193 человека, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.