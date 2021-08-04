В голливудских фильмах-катастрофах эпидемии смертельных вирусов, как правило, заканчиваются тем, что бравые ученые в кратчайшие сроки разрабатывают вакцину и спасают мир. В реальности все оказалось немного не так: вакцины, действительно, были созданы оперативно, но прививаться спешат далеко не все, и такое развитие событий, судя по всему, не приходило в голову даже опытным сценаристам. В Швейцарии темпы вакцинации стагнируют уже два месяца подряд, что вызывает обеспокоенность экспертов, рассказавших на состоявшемся во вторник брифинге о санитарной ситуации в стране.

Покончить с эпидемией за два месяца

В настоящий момент 48,3% населения Швейцарии полностью вакцинированы, а 54,4% получили хотя бы одну дозу вакцины. Это означает, что 66% взрослых получили как минимум одну дозу, а 59% – обе. Замедление темпов вакцинации наблюдается с начала лета, и только среди пожилого населения охват составляет почти 80%.

Швейцарские эпидемиологи подчеркивают, что доля привитых еще слишком мала, и в очередной раз призывают население вакцинироваться. По словам главы рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартина Акерманна, «у нас есть возможность прекратить эпидемию в течение двух месяцев». Однако три миллиона человек в Швейцарии еще не привиты от коронавируса, и если все те, кто не прошел вакцинацию, заболеют Covid-19, то система здравоохранения снова может оказаться под давлением. «Сделайте прививку как можно скорее», - сказал Акерманн, напомнив, что вакцинация может предотвратить тяжелое течение заболевания. «У нас в Швейцарии есть лучшие вакцины в достаточном количестве», - заявил он и призвал тех, кто еще не определился, сделать прививку до осени, в частности, это касается людей старше 50 лет.

В свою очередь руководительница отдела инфекционного контроля Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере отметила, что вакцинация остается гораздо более безопасным способом приобретения иммунитета, чем инфекция: риск осложнений при заболевании примерно в 1000 раз выше, чем при использовании вакцины. Вирус может стать эндемичным, как и другие сезонные вирусы, поэтому важно сделать прививку до наступления холодов. Эксперт рекомендовала всем, кто отложил вакцинацию из-за летних каникул и отпусков, пройти ее как можно скорее. Она также напомнила, что Швейцария продолжает получать заказанные вакцины (1,5 миллиона доз в июле и столько же в августе). «Мы не хотим накапливать запасы», - сказала Массере, предупредив, что Конфедерация может сократить заказы, если люди не будут вакцинироваться.

В целом, развитие ситуации остается неопределенным. В начале июля число новых случаев росло довольно быстро, но за последние две недели темпы роста замедлились. Количество госпитализаций также увеличивается, но остается на низком уровне, что связано с тем, что охват вакцинацией среди уязвимых групп населения высок, а инфекции регистрируются сейчас в основном среди молодых людей.

Вернулись из отпуска? Сделайте тест!

Власти рекомендуют людям, вернувшимся в Швейцарию из отпуска в других странах, сделать бесплатный тест, даже если у них нет никаких симптомов. Во время летних каникул количество контактов, как правило, растет, а вместе с этим увеличивается и риск передачи инфекции. Рекомендация не касается тех, кто прошел вакцинацию или перенес инфекцию.

Добавим, что с 4 августа из «карантинного» списка будут исключены абсолютно все страны.

Кто чаще попадает в реанимацию с Covid-19?

Исследователи Университетской больницы Цюриха проанализировали данные пациентов, госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии во время весенней волны эпидемии в Швейцарии. Выяснилось, что заболевшие были моложе, чем пациенты, попавшие в больницу во время вспышек в апреле и октябре 2020 года. Во время третьей волны средний возраст госпитализированных составил 62 года, а в двух предыдущих волнах – 66 лет. Кроме того, пациенты чаще страдали от избыточного веса и имели больше сопутствующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. В целом, они переносили Covid-19 немного лучше, имели более низкую концентрацию лейкоцитов и, как правило, нуждались в меньшей поддержке кровообращения. Однако они чаще страдали от тяжелой формы острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Это заболевание может вызвать необратимые повреждения и у молодых людей. Из предыдущих исследований известно, что среди молодых пациентов с тяжелой формой ОРДС только около половины способны вернуться к полноценной работе через год. Возрастной сдвиг в сторону более молодых пациентов обусловлен не только кампанией по вакцинации, которая защищает пожилых пациентов от тяжелого течения болезни. Эксперты также предполагают, что изменившиеся характеристики вируса ответственны за увеличение числа молодых пациентов.