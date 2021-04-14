Во вторник швейцарские эксперты в области здравоохранения провели традиционную пресс-конференцию и дали свою оценку сложившейся санитарной обстановке.

«Управляемая ситуация»

За прошедшие сутки Минздрав сообщил о 2241 новых инфекциях, 82 госпитализациях и десяти летальных исходах. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне были лабораторно подтверждены 625 367 случаев заражения коронавирусом, 9830 заболевших скончались. За последние 14 дней общее число заболевших составило 25 673 человека, что соответствует 296,98 случаям на 100 000 жителей. Показатель репродукции вируса, указываемый с десятидневной задержкой, составил 1,14. Пациенты с Covid-19 занимают 22,7% доступных мест в отделениях интенсивной терапии, общая заполняемость которых составляет 68,4%.

Руководительница отдела контроля над инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере отметила в ходе состоявшегося во вторник брифинга, что число госпитализаций медленно увеличивается, но «остается управляемым». В целом, по ее словам, «эпидемиологическая ситуация - хрупкая, но у нас хорошие перспективы», а при заболеваемости до 2500 заражений в день обстановка не является «взрывоопасной».

Любопытно, что, по состоянию на вторник, четыре из пяти критериев, установленных Федеральным советом для ослабления ограничительных мер, не были выполнены: не превышено только число заболевших коронавирусом в палатах интенсивной терапии. Виржини Массере, впрочем, подчеркнула, что речь идет об ориентировочных значениях, и правительство не будет принимать автоматические решения без учета экономических, социальных и психологических факторов. Тем не менее, если Федеральный совет решит сегодня снять ограничения, то он будет полностью осведомлен о рисках.

Johnson & Johnson и тромбоз

США приостановили использование вакцины от Johnson & Johnson в связи с образованием тромбов у нескольких получивших ее человек. Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) расследует шесть зарегистрированных случаев заболевания людей, у которых после инъекции появились сгустки крови. На прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) также заявило, что оно изучает связи между вакциной и случаями образования тромбов. Фармацевтическая компания Johnson & Johnson отложила поставки вакцины в Европу.

Добавим, что, по последним имеющимся данным, обе дозы вакцины получили 689 178 жителей Швейцарии. На прошлой неделе ежедневно проводилось около 30 000 вакцинаций, что на 25% больше, чем на предыдущей. Власти заверили во время брифинга во вторник, что не ставят под сомнение цель провести иммунизацию большинства желающих к концу июня, так как в ближайшие несколько недель будет поставлено большое количество доз препаратов. Напомним, что в Конфедерации не существует официальных рекомендаций для беременных женщин в отношении вакцинации. Этот вопрос рекомендуется обсудить с лечащим врачом.

По данным швейцарского органа контроля за лекарственными препаратами Swissmedic, в Конфедерации в среднем регистрируется один случай побочных эффектов на тысячу прививок. Эти сообщения соответствуют информации о побочных реакциях, которые наблюдались в ходе исследований, проводившихся до выдачи разрешений. 66,3% случаев касались легких реакций, а в 33,7% сообщений речь шла о серьезных побочных эффектах. 55 человек скончались после инъекции. Средний возраст скончавшихся составлял 84 года, и большинство из них имели тяжелые заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Согласно последним данным, летальные исходы были вызваны уже существующими заболеваниями, и, несмотря на совпадение во времени, нет конкретных доказательств того, что смерть наступила в результате вакцинации.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Недоверчивые жители Романдии

Согласно опросу исследовательского центра Sotomo, в Романдии прохладнее относятся к идее прививиться против Covid-19: среди жителей франкоязычного региона в два раза больше скептиков, чем в других областях Швейцарии. Так, почти 20% романдцев выступают против вакцинации по сравнению с примерно 10% в остальной части страны.

В целом доля людей, желающих пройти вакцинацию, несколько возросла по сравнению с зимним опросом. В январе 41% респондентов заявили о своем желании сделать прививку. В настоящее время этот показатель вырос до 44%, а 9% респондентов уже получили хотя бы одну дозу. Количество «прививочных скептиков» остается стабильным на уровне 23%.

С точки зрения типов вакцин, респонденты однозначно отдают предпочтение препаратам, основанным на РНК-технологиях, которые используют Pfizer/BioNTech и Moderna. Причем большинство участников опроса хотели бы иметь возможность самим выбирать тип вакцины. В то же время большинство считает, что вид препарата не является принципиальным, если он был одобрен властями.