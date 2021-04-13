Covid-19: давление на Берн снова растет

В ожидании решения правительства политические игроки, профильные организации и объединения работодателей публикуют свои требования о скорейшем возобновлении работы ресторанов, культурных и спортивных учреждений в Швейцарии. Поддастся ли Берн давлению, пока неизвестно: число заражений продолжает расти, а 7-дневный средний показатель заболеваемости увеличился на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Почти 5600 инфекций за три дня

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зарегистрировало с пятницы по понедельник 5 583 новых случая заражения, 146 госпитализаций и 16 летальных исходов. За последние четырнадцать дней общее число инфицированных составило 25 967 человек, или 300,38 заражений на 100 000 жителей. Скорость воспроизводства вируса составляет 1,14. Пациенты с Covid-19 занимают 22,2% доступных мест в отделениях интенсивной терапии.

В настоящее время четыре из пяти контрольных эпидемиологических показателей, определенных Федеральным советом для возможных ослаблений, превышают пороговые значения. В то же время показатели для ужесточения мер не превышены.

По последним имеющимся данным, полную вакцинацию прошли 645 055 жителей Конфедерации. Причем кантон Женева объявил о расширении кампании по вакцинации: теперь прививки могут сделать лица старше 45 лет. Власти приняли это решение, отметив, что в списках ожидания очень мало людей в группе от 55 до 64 лет. Кроме того, на следующей неделе в Palexpo откроется «вакцинодром», то есть седьмой кантональный центр вакцинации, а в мае должен открыться еще один.

Добавим, что прошлой весной Конфедерация закупила в общей сложности более миллиона тестов ПЦР, около 740 000 из которых больше не могут использоваться, так как у них истек срок годности, сообщает NZZ am Sonntag. Это обойдется бюджету в 14 млн франков.

«Ковидный» закон: да или нет?

Наша Газета уже рассказывала, что судьба Закона о Covid-19 должна решиться на референдуме 13 июня. Напомним, что противники законопроекта хотят предотвратить ретроспективную легитимизацию чрезвычайных мер, принятых Федеральным Советом.

В понедельник правительство провело пресс-конференцию по этому вопросу и пояснило, что даже без Закона о Covid-19 Федеральный совет может продолжать принимать меры по борьбе с пандемией. Полномочия министров основаны на Законе об эпидемиях, поэтому правительство может продолжать закрывать магазины и рестораны или запрещать мероприятия, если того требует эпидемиологическая ситуация.

Однако в Законе о Covid-19 прописаны условия оказания экономической помощи: если он будет отклонен, то юридическая основа для выплат компаниям перестанет существовать уже в сентябре 2021 года, то есть на три месяца раньше, чем планировалось. Это вызовет еще большую неопределенность, поставит под угрозу рабочие места и приведет к многочисленным банкротствам.

Федеральный Совет не считает, что положения Закона о Covid-19 наделяют его слишком большими полномочиями. Закон был создан в рамках демократического процесса и гарантирует участие кантонов, социальных партнеров и парламента в принятии решений.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Давление на правительство усиливается

В среду Федеральный совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика. Комиссия по экономике Национального совета парламента требует от правительства представить детальные сценарии возобновления работы предприятий.

Народная партия Швейцарии (НПШ/UDC/SVP) выступает за открытие ресторанов и различных культурных, спортивных и развлекательных объектов с 19 апреля. «Правые» объясняют свои требования достаточно благоприятными условиями, такими как отсутствие дефицита квалифицированного персонала в больницах, "нормальная" заполняемость мест в отделениях интенсивной терапии или умеренное количество летальных исходов. Кроме того, большинство уязвимых групп населения в настоящее время вакцинируются, поэтому целые сектора экономики и большая часть населения не должны и далее соблюдать несоразмерные ограничения. Партия также продолжает давить на «либералов», призывая их занять «четкую политическую позицию», под которой понимается, судя по всему, собственно поддержка НПШ.

Резко высказался и президент Ассоциации работодателей Валентин Фогт, который заявил в интервью телеканалу SRF, что благодаря вакцинации людей из группы риска, можно будет допустить до 20 000 до 30 000 заражений в день без перегрузки больниц. Эти слова были раскритикованы учеными и эпидемиологами, а хэштег #Vogtmussweg («Фогт должен уйти в отставку») распространился по социальным сетям. Организация Economiesuisse поспешила дистанцироваться от слов Фогта. «30 000 новых случаев инфицирования абсолютно не беспроблемны», - заявил в свою очередь главный экономист Economiesuisse Рудольф Минш. По его словам, этот сценарий нужно предотвратить любой ценой. Тем не менее, ассоциация выступает за дальнейшие послабления.

Швейцарская ассоциация искусств и ремесел (USAM) также дала критическую оценку ситуации, подчеркнув в опубликованном в понедельник заявлении, что подход Федерального Совета основан почти исключительно на соображениях охраны здоровья, тогда как экономические, финансовые и социальные вопросы не были приняты во внимание. Представители USAM назвали санитарный кризис стресс-тестом для Швейцарии, ее экономики и общественно-политической системы. Реальная же проблема в борьбе с пандемией «заключается в том, чтобы взвесить противоречащие друг другу цели и найти баланс между поставленными вопросами и интересами». Организация требует немедленного снятия ограничений на экономическую и социальную деятельность. Более того, в заявлении USAM жестко раскритикован Минздрав, который «взял на себя слишком большую роль в процессе принятия решений», что привело к введению «непропорциональных» мер и локдауна, которые нанесли ущерб экономике, финансам и обществу в целом. Досталось и рабочей группе Конфедерации по вопросам Covid-19, которая, ведет себя как «обычный лоббист и не имеет демократической легитимности».

Наконец, с призывом возобновить работу террас ресторанов выступила Ассоциация швейцарских городов, по мнению которой существующие эффективные концепции защиты должны сделать этот шаг возможным. Такая мера поможет улучшить общее настроение, которое «становится все более депрессивным». В свою очередь, зонтичная организация швейцарского спорта и Швейцарский национальный олимпийский комитет призвали к ослаблению мер на тренировках и соревнованиях по популярным видам спорта.