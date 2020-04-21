Covid-19: число смертельных случаев и госпитализаций снизилось

Во всем мире темпы распространения пандемии если и замедляются, то лишь незначительно: на настоящий момент коронавирусной инфекцией заболели 2,5 млн человек, а от последствий Covid-19 скончались более 166 тысяч. Ситуация вызывает тревогу в Сингапуре и Японии, где, похоже наблюдается вторая волна заболеваний. В Европе эпидемия ослабевает, но ситуация остается серьезной. О развитии событий в Швейцарии читайте в нашей хронике.

Обнадеживающая статистика

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 20 апреля, за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 204 человек, а общее число заболевших в Швейцарии и Лихтенштейне составило 27 944 человека.

Радует и то, что в Женеве, кантоне с наибольшей в Швейцарии плотностью заражения, вчера было зарегистрировано всего 10 новых случаев заболевания – это самый низкий показатель с 8 марта.

Число ежедневно регистрируемых смертельных случаев также продолжает снижаться. По состоянию на 20 апреля, в Конфедерации от вызванных Covid-19 осложнений скончались 1142 человека, что на 7 человек больше, чем днем ранее.

Кроме того, уменьшилось количество тяжелобольных пациентов. Если несколько недель назад в отделениях реанимации и интенсивной терапии находилось около 400 человек, то сейчас – 260.

Когда разрешат проводить массовые мероприятия?

С 28 февраля в Швейцарии запрещены массовые мероприятия с участием более 1000 человек, а позже Федеральный совет ужесточил правила, запретив собираться группами более пяти человек. Оба запрета действуют до сих пор, и пока неизвестно, когда они будут сняты. По словам руководителя отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству OFSP Патрика Матиса, этот вопрос не будет решаться на этой неделе. «Очевидно, что крупные мероприятия представляют большой риск с точки зрения распространения вируса», - отметил Матис в ходе состоявшейся вчера в Берне пресс-конференции и пояснил, что на спортивных матчах и фестивалях трудно проследить цепь передачи вируса, а выявить и поместить в карантин всех контактировавших с заболевшими лиц практически невозможно.

Многие организаторы крупных фестивалей решили отказаться от их проведения, не дожидаясь решения правительства. Так, на прошлой неделе стало известно, среди прочего, об отмене Montreux Jazz Festival и фестиваля Paléo.

К слову, мессы и богослужения также рассматриваются как собрания людей и пока остаются под запретом. Единственное послабление касается похорон: с 27 апреля на них не распространяется ограничение в пять человек, таким образом, прощания могут быть организованы в более широком кругу родных и близких.

Солдаты возвращаются домой

Около 300-400 военнослужащих, призванных для борьбы с коронавирусом, могут отправиться домой, но они, тем не менее, должны быть готовы мобилизоваться в случае необходимости в течение 24 часов, отметил в ходе вчерашнего брифинга бригадир и начальник штаба оперативного командования Рейнальд Дро. Сейчас 221 военнослужащий находится в карантине – это на 200 человек меньше, чем на прошлой неделе. В то же время 33 солдата были изолированы, что на 55 меньше, чем неделей ранее. Около 100 заболевших коронавирусом солдат вылечились.

Добавим, что ранее швейцарские СМИ критично замечали, что мобилизованные солдаты … скучают. Один из военнослужащих на условиях анонимности рассказал порталу WoZ, что работы в госпиталях слишком мало: солдатам разрешается в большинстве случаев только сопровождать пациентов в туалет или опустошать мусорные баки. В казармах же царит атмосфера санатория: кино, бадминтон, фрисби, шахматы. Армейские силы также были брошены на помощь пограничным войскам, но из-за введенных ограничений трансграничного трафика все равно почти нет, пишет Nau. Что ж, когда в Швейцарии была объявлена крупнейшая со времен Второй мировой войны мобилизация, никто еще не знал, как будут развиваться события.

Туристическая отрасль полностью восстановится в 2022 году

Туризм стал одной из наиболее пострадавших от коронакризиса областей экономики. Государственный секретариат по экономике (Seco) считает, что отрасль начнет постепенно восстанавливаться только во второй половине года или в начале 2021-го, при этом полная нормализация спроса будет достигнута не ранее 2022-го. Эксперты предполагают, что большую роль сыграет психологический фактор: люди не начнут путешествовать, пока будут бояться за свое здоровье. Кроме того, на развитии туризма в Конфедерации негативно скажется сильный швейцарский франк. Валюты многих стран сейчас обесцениваются, и расплачиваться за товары и услуги во франках иностранным туристам станет не под силу. По прогнозам Seco, при условии, что ограничения снимут, а второй волны эпидемии не будет, в 2020 году оборот в туристической отрасли снизится на 20-25%.

Диагноз поставит не врач, а … браслет

Мы рассказывали о производимом в Швейцарии умном браслете Ava для определения благоприятных дней для зачатия. Как сообщает лихтенштейнское издание Vaterland, Княжество решило использовать швейцарскую разработку для раннего выявления коронавирусной инфекции. Напомним, что сенсорный браслет Ava отслеживает температуру кожи, пульс, частоту дыхания во время сна, а также следит за кровообращением и частотой сердечного ритма. В рамках лихтенштейнского эксперимента ученые хотят выяснить, можно ли на основе изменений этих физиологических показателей разработать новый алгоритм диагностики Covid-19 на ранней стадии, когда типичные симптомы заболевания еще не проявились. Исследование, в котором на добровольной основе участвуют около 2000 человек, финансируется Княжеским домом и правительством Лихтенштейна. Первые результаты ожидаются осенью.

Защищает ли вакцина БЦЖ от коронавируса?

В последнее время в сети появилось много материалов о том, что якобы вакцина от туберкулеза БЦЖ (сокращение от франц. Bacille Calmette-Guérin: бацилла Кальмета-Герена), которую в обязательном порядке делали практически всем, кто родился в СССР или постсоветских странах, эффективна против коронавируса. Следует учитывать, что эта гипотеза не была научно подтверждена. В ходе исследований на животных и людях были получены экспериментальные сведения о том, что вакцина БЦЖ оказывает неспецифическое воздействие на иммунную систему, но эти эффекты не были хорошо изучены, а их клиническая значимость неизвестна, отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время проводятся два клинических испытания, направленных на изучение этого вопроса, и ВОЗ оценит результаты исследований, как только они будут получены. Пока же нет доказательств того, что вакцина от туберкулеза защищает от заражения коронавирусом: в отсутствие фактических данных ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики Covid-19, но продолжает рекомендовать неонатальную вакцинацию в странах с высокой заболеваемостью туберкулезом.

Откуда появился коронавирус?

Вокруг происхождения коронавируса не утихают споры. На настоящий момент известно, что первая вспышка заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Американский прореспубликанский телеканал Fox News со ссылкой на свои источники утверждает, что вирус был создан в китайской лаборатории, один из сотрудников которой случайно заразился, а затем непреднамеренно инфицировал других. Китай отверг версию о лабораторном происхождении вируса, а глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин отметил, что человечество пока не способно создать вирус такого типа. «Плохо, когда некоторые пытаются ввести людей в заблуждение», - сказал Чжимин.

По официальной версии, вирус Sars-CoV-2, как и вызвавший в 2002 году вспышку атипичной пневмонии вирус Sars-CoV, появился на рынке, где торговали морепродуктами и дикими животными. Ученые предполагают, что естественным резервуаром инфекции стали летучие мыши, но «промежуточным хозяином», передавшим вирус человеку, могло быть другое животное.

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