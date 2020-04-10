После трех дней относительной стабильности, когда ежедневно фиксировалось менее 600 новых случаев заражения, в Швейцарии зарегистрирован очередной скачок. Подробнее об эпидемии Covid-19 читайте в нашей хронике.

Число новых случаев опять растет

Согласно бюллетеню OFSP от 9 апреля, в Швейцарии подтверждены 23 574 случая заражения Covid-19, что на 785 больше, чем днем ранее. Конфедерация, по данным OFSP, имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 275 случаев на 100 000 жителей.

По отношению заразившихся к общему числу жителей Женева (757,4 случаев на 100 000 человек) практически догнала Тичино (763,6). К кантонам с наибольшей плотностью заражения также относятся Во (564,6), Базель-городской (501,1) и Вале (429,4).

Напомним, что данные на сайтах OFSP и кантонов могут отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день, как правило, не ранее 13.00, и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Статистику в режиме реального времени, основанную на кантональных коммюнике, можно найти, например, на сайте Tribune de Genève или на платформе corona-data.ch.

51 смертельный случай за 24 часа

По состоянию на 9 апреля, в Швейцарии скончались 756 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Речь идет о 474 мужчинах (63%) и 281 женщине (37%). Самому молодому скончавшемуся пациенту был 31 год, самому пожилому – 101; средний возраст составил 83 года. Абсолютное большинство скончавшихся имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание: повышенное артериальное давление (у 64% умерших), сердечно-сосудистые заболевания (56%) или сахарный диабет (28%).

9 апреля также стало известно о первом смертельном случае в кантоне Юра, который до вчерашнего дня оставался одним из четырех кантонов, где от Covid-19 не скончался ни один человек.

Прощание во время эпидемии

На сайте OFSP появилась обновленная информация относительно организации прощаний со скончавшимися от Covid-19. Умершие не передают новый коронавирус, но необходимо соблюдать осторожность и избегать прямого контакта с ними, например, ставить ограждение или стекло перед открытым гробом. Не обязательно завертывать тело в пропитанную дезинфицирующим средством ткань и сразу же закрывать гроб. Возможны как погребение, так и кремация. Бальзамирование также разрешено.

Сотрудники похоронных бюро должны соблюдать строгие правила гигиены и особым образом помечать гроб скончавшихся от Covid-19, чтобы уменьшить риск неправильного обращения с телом.

Церемонии захоронения или прощания должны проводиться только в ограниченном семейном кругу. На похоронах могут присутствовать максимум 20 человек, но для многочисленных семей с большим количеством детей, братьев или сестер может быть сделано исключение. Для церемонии в кругу ближайших родственников разрешение не требуется. Участники должны соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования.

Экспериментальные методы лечения

От Covid-19 не существует средств с доказанной эффективностью, но ученые всего мира тестируют разные комбинации препаратов, чтобы подобрать подходящее лечение. В частности, 16 швейцарских госпиталей принимают участие в международном исследовании, инициированном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и направленном на поиск надежных методов терапии. В рамках клинических испытаний будет проверена эффективность таких противовирусных препаратов, как ремдесивир, гидроксихлорохин, ритонавир/лопинавир.

Как будут помогать бизнесу?

Федеральный совет примет новые меры по защите швейцарских компаний от банкротств в результате коронакризиса. Волна банкротств имела бы серьезные последствия для швейцарской экономики, особенно для сферы занятости, подчеркивается в правительственном коммюнике. Правительство поручило Федеральному департаменту юстиции и полиции представить на следующей неделе предложения по защите капитала, санации компаний и отсрочкам. В частности, должен быть рассмотрен временный регламент, позволяющий компаниям, которым грозит чрезмерная задолженность из-за коронавируса, не уведомлять немедленно судью, который должен объявить о банкротстве, если есть основания надеяться, что чрезмерная задолженность может быть ликвидирована после кризиса. Федеральный совет также принял решение не продлевать судебные каникулы и продолжить взыскания задолженностей после 19 апреля.

Пасхальные праздники на диване

Власти постоянно призывают жителей Швейцарии не поддаваться искушению выйти из дома. Во многих кантонах, однако, считают, что взываний к личной ответственности недостаточно и накануне пасхальных выходных вводят дополнительные ограничительные меры. Так, Невшатель до 19 апреля запрещает въезд на автомобиле в заповедник Кре-дю-Ван и ущелье Арёз. Также будет запрещено парковать автомобили на некоторых автостоянках в Будри. Ивердон-ле-Бэн ограничит доступ к пляжу, а Муртен – к одноименному озеру. Префектура Грюйера закрыла остров Огоз. Биль решил закрыть автостоянки, расположенные в непосредственной близости от озера. Кроме того, будут закрыты детские площадки, а некоторые спортивные объекты демонтируют. За соблюдением введенных правительством ограничительных мер будет следить полиция.

Впрочем, некоторые муниципалитеты выбрали другую тактику – не запрещать, а благодарить за проявление ответственности. Жителям водуазской коммуны Дайан, например, разослали 400 шоколадных кроликов. «Мы хотели сделать вам этот маленький подарок, чтобы поблагодарить вас за соблюдение строгих правил», - отмечается в пояснительной записке. Кроме того, власти коммуны этой акцией поддержали местного кондитера.

Добавим, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, будут ли люди соблюдать правила гигиены и дистанцирования во время пасхальных выходных.

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