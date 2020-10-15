В Конфедерации, как и в других странах Европы, наблюдается увеличение числа инфекций. Чтобы защитить рекрутов от заражения, в среду в швейцарской армии был введен запрет на отпуск – до конца октября солдаты должны оставаться в казармах по выходным. Подробнее о развитии эпидемии читайте в нашем обзоре.

Рост числа заражений продолжается

В среду власти зафиксировали 2 823 новых инфекции, т.е. почти в два раза больше, чем днем ранее. Средний показатель за семь дней, по подсчетам SRF, составляет 1 247 заражений, что на 154% больше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, Минздрав сообщил о восьми летальных исходах и 57 госпитализациях. При этом среднее число пациентов в больницах на этой неделе на 76% больше, чем на прошлой, уточняет SRF.

За прошедшие сутки проведены 20 704 теста, 13,63% из которых оказались положительными. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 68 704 человека, 1 816 из них скончались.

Количество находящихся в самоизоляции заболевших выросло до 5 250 человек; 11 093 находившихся с ними в контакте человека помещены в карантин. Вдобавок к этому, карантин соблюдают 14 664 путешественника, вернувшихся из стран с высоким риском заражения.

Федеральный советник на карантине

Как сообщил в ходе состоявшегося в среду брифинга пресс-секретарь Федерального совета Андре Симонацци, министр экономики Ги Пармелен ушел на карантин, так как он контактировал с заболевшим сотрудником своего департамента. У Пармелена нет симптомов, а результат его теста оказался отрицательным. Это, впрочем, не значит, что Пармелен находится в отпуске – федеральный советник продолжает работать дистанционно. В работе вчерашнего заседания правительства он, например, принял участие по видеосвязи.

Ужесточение мер в Женеве и Цюрихе

Кантоны, на которые приходится больше всего заражений, продолжают усиливать санитарные правила. Так, в Женеве запрещено собираться в общественных местах одновременно более 15 лицам. Общественные мероприятия разрешены при наличии плана защиты, но под запрет попали частные – те, в которых принимают участие более 100 человек. Ношение защитных масок стало обязательным во всех общедоступных местах. Наконец, департамент общественного образования (DIP) принял решение отменить все школьные лагеря и другие учебные поездки для учащихся I-й и II-й ступеней обучения, а также для учреждений специального образования.

Что касается Цюриха, то здесь с четверга придется носить маски в барах и клубах, которые в последнее время стали чуть ли не кластерами инфекций. Кроме того, маски нужно будет носить при посещении проходящих в закрытых помещениях мероприятий с участием более 30 человек, если минимальное расстояние не может быть соблюдено. Ношение маски должно помочь уменьшить передачу вируса и избежать перегрузки служб по отслеживанию контактов.

Все ли заразившиеся – заразны?

Любопытную информацию озвучил в интервью RTS эпидемиолог и профессор Института глобального здравоохранения в Женеве Антуан Флао. По его словам, 80% инфицированных новым коронавирусом не передают заболевание более чем одному человеку, а чаще всего – никому. Таким образом, передача вируса зависит, главным образом, от остальных 20% заразившихся. Следовательно, по мнению Флахо, необходимо адаптировать стратегию профилактики, нацелившись на так называемых «суперраспространителей». Как же их выявить? Теоретически «суперраспространителем» может стать каждый, так как на сегодняшний день нет доказательств того, что существует определенный биологический фактор, например, специальный ген. Речь идет, в основном, о поведении и обстоятельствах. Степень передачи вируса другим людям зависит от интенсивности симптомов, т.е. чем больше вы кашляете, тем выше риск распространения вируса, а также от поведения окружающих и того, соблюдают ли они правила гигиены и дистанцирования.

Разработчики приложения SwissCovid готовят нововведение

Напомним, что приложение для отслеживания контактов работает следующим образом: заразившийся пользователь получает от кантональных властей код и вводит его в программу. После этого SwissCovid оповещает других пользователей, которые находились в контакте с заболевшим более 15 минут на расстоянии менее полутора метров. Получив уведомление, необходимо сдать тест.

Вирус, тем не менее, может распространяться даже в том случае, если люди находились на расстоянии более полутора метров. Речь идет, в частности, о возможности заражения через аэрозоль – мельчайшие вирусные частицы, которые могут буквально висеть в воздухе в закрытых и непроветриваемых помещениях. Специально для таких случаев авторы SwissCovid разрабатывают сейчас специальную версию, которую можно будет использовать для уведомления людей, посещавших частные праздники, вечеринки или клубы, где находились заболевшие новым коронавирусом.

Критерии ЕС для путешествий

Страны Евросоюза согласовали общие критерии для ограничений на внутренние поездки. Действующие в каждом государстве требования создают неразбериху и массу неудобств для путешественников, поэтому Брюссель решил ввести единый протокол. Раз в неделю каждое государство-член ЕС будет предоставлять в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данные о количестве новых случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, о числе проведенных за последнюю неделю тестов на 100 000 жителей и о доле положительных результатов. На основе этой информации будет опубликована общая карта Reopen EU, где каждой стране будет присвоен цветовой код: серый, зеленый, оранжевый или красный. Рекомендации, впрочем, не являются обязательными: каждое государство сохраняет контроль над своей политикой в сфере сдерживания эпидемии и имеет право, например, вводить карантин. Предусматривается также введение единого европейского бланка, который будут заполнять путешественники. Странам рекомендовано объявлять о мерах по ограничению поездок за 48 часов. Кроме того, необходимо будет уведомить общественность за 24 часа. Что касается Швейцарии, то она остается белым пятном на карте Европы: из-за отсутствия соглашения по вопросам здравоохранения, Конфедерация не была приглашена к участию в разработке, сообщают швейцарские СМИ.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.