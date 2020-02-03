Автор: Лейла Бабаева, Фрибург, 3. 02. 2020. Просмотров: 189
В настоящее время наночастицы широко используются в производстве солнечных батарей, полупроводников, косметики, шоколада, а также в медицине и других сферах. Говоря простым языком, речь идет о «шариках» размером от 1 до 100 нанометров, которые присутствуют в сотнях разных изделий.
В интервью газете 24heures представитель центра Swiss NanoAnalytics Кристоф Геерс подчеркнул, что на основе проведенных немногочисленных исследований пока невозможно охарактеризовать долгосрочное воздействие наночастиц. Ученым неизвестно, как организм реагирует на попадание в него таких частиц, и как они выводятся из разных органов. Романдская федерация потребителей (FRC) приводит на своем сайте слова профессора токсикологии Цюрихского университета Ханспетера Негели о том, что, прежде всего, стоит следить за тем, чтобы дети не контактировали с веществами, содержащими наночастицы.
Интересно, что во Франции с начала этого года запрещено применение диоксида титана в производстве пищевых продуктов. В связи с этим фирме Mars пришлось потратить более 40 млн евро на то, чтобы заменить этот краситель на рисовый крахмал в шоколадном драже M&M’s. Если говорить о Швейцарии, то в Берне пока не считают нужным запрещать подобные вещества, основываясь на рекомендациях Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA).
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