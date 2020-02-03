В настоящее время наночастицы широко используются в производстве солнечных батарей, полупроводников, косметики, шоколада, а также в медицине и других сферах. Говоря простым языком, речь идет о «шариках» размером от 1 до 100 нанометров, которые присутствуют в сотнях разных изделий.



В интервью газете 24heures представитель центра Swiss NanoAnalytics Кристоф Геерс подчеркнул, что на основе проведенных немногочисленных исследований пока невозможно охарактеризовать долгосрочное воздействие наночастиц. Ученым неизвестно, как организм реагирует на попадание в него таких частиц, и как они выводятся из разных органов. Романдская федерация потребителей (FRC) приводит на своем сайте слова профессора токсикологии Цюрихского университета Ханспетера Негели о том, что, прежде всего, стоит следить за тем, чтобы дети не контактировали с веществами, содержащими наночастицы.



Интересно, что во Франции с начала этого года запрещено применение диоксида титана в производстве пищевых продуктов. В связи с этим фирме Mars пришлось потратить более 40 млн евро на то, чтобы заменить этот краситель на рисовый крахмал в шоколадном драже M&M’s. Если говорить о Швейцарии, то в Берне пока не считают нужным запрещать подобные вещества, основываясь на рекомендациях Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA).





На сайте минздрава (OFSP) Швейцарии отмечается, что компетентные департаменты в настоящее время изучают, какие изменения необходимо внести в законодательство, чтобы обеспечить более эффективное регулирование в сфере использования наноматериалов. Кроме того, Конфедерация принимает участие в разработке международных норм в области оценки риска, связанного с такими материалами.Добавим, что, согласно постановлению министерства внутренних дел (DFI) о косметических средствах, производители должны указывать в списке ингредиентов любые наноматериалы, входящие в состав. Кроме того, с мая этого года швейцарские фирмы, выпускающие пищевые продукты, должны будут приводить такую же информацию на упаковках своих товаров. Кристоф Геерс не скрывает своих сомнений, подчеркивая, что соблюдение нового правила будет зависеть от размера частиц применяемых материалов. Эксперт не исключает вероятности того, что некоторые производители смогут избежать указания «нано» в списке ингредиентов.