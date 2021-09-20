Более строгие правила въезда в Швейцарию

В связи с приближающимися осенними каникулами Федеральный совет решил ужесточить правила въезда в страну. Основанием для этого послужили, среди прочего, данные кантональных служб, согласно которым значительная часть заболевших в последнее время заразились за границей.

Прежде всего, власти упразднили «карантинный список», обновлением которого занималось Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG). Этот перечень больше не имеет смысла из-за высококонтагиозного варианта Delta, который может очень быстро привести к увеличению числа случаев заболевания в регионе. В то же время список «стран риска», составляемый Государственным секретариатом по миграции (SEM), остается в силе. Этот перечень регулирует, кому разрешен въезд в Швейцарию. Все страны за пределами Шенгенской зоны, не входящие в этот список, считаются странами риска – для невакцинированных граждан из этих регионов действуют ограничения на въезд.

Для тех, кому въезд в Конфедерацию разрешен, с сегодняшнего дня действуют новые правила. Все невакцинированные или не перенесшие инфекцию лица при въезде должны представить отрицательный результат теста (антигенного или ПЦР), независимо от страны, в которой они побывали, и используемого средства передвижения. После четырех-семи дней пребывания в Швейцарии нужно пройти второй тест за свой счет и сообщить об этом в кантональную службу. Результаты самотестов не принимаются.

Что произойдет, если тест окажется положительным? Тем, кто имеет право проживать в Швейцарии, не может быть отказано во въезде, однако в этом случае нужно будет немедленно уйти на изоляцию и сообщить об этом кантональному врачу в течение двух дней.

Кроме того, все въезжающие в Швейцарию туристы и местные жители – вакцинированные, переболевшие или с отрицательным тестом – должны заполнить специальную форму (Passenger Locator Form, SwissPLF). Это позволит кантонам проводить выборочные проверки на предмет того, прошли ли непривитые люди повторное тестирование.

Лица, пересекающие Швейцарию транзитом без остановки, перевозящие пассажиров или товары через границу в рамках своей работы, а также фронтальеры и лица, прибывающие из приграничных районов, освобождаются от обязанности сдавать тест и заполнять анкету. При этом Федеральный совет принимает во внимание тесные экономические, социальные и культурные связи, характерные для приграничных регионов. Подростки в возрасте до 16 лет также не должны сдавать тест.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы: 200 франков за въезд без теста и 100 франков за незаполненный формуляр. Авиакомпании и автобусные компании должны будут проверять у пассажиров наличие формуляров, Covid-сертификатов или результатов теста. Тот, кто не пройдет повторное тестирование через четыре-семь дней пребывания в Швейцарии и не сообщит об этом в кантон, также рискует получить штраф.

Наконец, правительство облегчило процедуру получения сертификатов для вакцинированных за границей. С 20 сентября каждый, кто был привит в другой стране вакциной, разрешенной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), и проживает в Конфедерации или въезжает в нее, сможет получить швейцарский Covid-сертификат. Пока со швейцарской системой совместимы только сертификаты из стран, связанных с цифровым сертификатом ЕС. До 10 октября в качестве переходной меры иностранные прививочные сертификаты, например, выдаваемые ВОЗ, действительны для доступа в учреждения или на мероприятия. Не все, впрочем, признанные ВОЗ вакцины дают право на получение сертификата. Исключение будет сделано для живущих за границей граждан Швейцарии, работающих в Швейцарии граждан третьих стран, а также сотрудников международных организаций, аккредитованного дипломатического персонала и студентов.

Напомним, что с 1 октября тесты для получения Covid-сертификатов станут платными, однако, возможно, не для всех. На состоявшейся в пятницу пресс-конференции федеральный советник Ален Берсе отметил, что ситуация может представлять трудности для некоторых граждан. «На предстоящем заседании мы изучим решения для соответствующих категорий людей», - пояснил он, добавив, что досье «снова открыто, чтобы посмотреть, нужны ли изменения». Тесты на предприятиях, в домах престарелых и в школах в любом случае будут по-прежнему оплачиваться Конфедерацией, как и тесты для детей до 16 лет и людей, которые не могут быть привиты. Берсе также подчеркнул, что выходом из кризиса служат не тесты, а вакцинация.

Добавим, что людям, перенесшим Covid-19, теперь рекомендуется сделать прививку спустя три месяца после выздоровления, а не полгода, как раньше. Эта рекомендация обусловлена, в частности, преобладанием варианта Delta.