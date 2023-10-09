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понедельник, 9 октября 2023 года   

250 франков за медстраховку? |250 francs pour l’assurance maladie?

Автор: , Аппенцелль, .

Идиллический Аппенцель. Фото: Marian Brandt, Unsplash

Жители кантона Аппенцелль-Инерроден платят самые низкие страховые взносы в Швейцарии. Чем это объясняется?

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Les habitants du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures paient les primes les plus basses de Suisse. Comment expliquer cela?

Читатели Нашей Газеты уже знают, что в следующем году медстраховка значительно подорожает: размер средних ежемесячных взносов достигнет 359,50 франков, что на 28,70 франков (8,7%) больше, чем в 2023-м. При этом подорожание будет неравномерным, так как между кантонами существуют значительные различия. Если в Женеве будут платить в среднем 454 франка, то в Аппенцелле-Иннерродене – всего 246 франков.

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