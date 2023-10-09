250 франков за медстраховку? |250 francs pour l’assurance maladie?

Читатели Нашей Газеты уже знают, что в следующем году медстраховка значительно подорожает: размер средних ежемесячных взносов достигнет 359,50 франков, что на 28,70 франков (8,7%) больше, чем в 2023-м. При этом подорожание будет неравномерным, так как между кантонами существуют значительные различия. Если в Женеве будут платить в среднем 454 франка, то в Аппенцелле-Иннерродене – всего 246 франков.