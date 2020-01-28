Автор: Лейла Бабаева, Берн, 28. 01. 2020. Просмотров: 75
Мы писали о том, что Федеральный совет и парламент поддерживают дополнение к статье 261 bis УК. «Никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалистом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Сегодня в УК Швейцарии предусмотрено наказание за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам.
Правительство и Федеральное собрание полагают, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, запрет коснется лишь явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалистами.
Со своей стороны, партия UDF (Федеральный демократический союз) и Народная партия Швейцарии (UDC) выступают против внесения дополнения в статью 261 bis и еще в ноябре 2019 года запустили свою кампанию. Представитель организационного комитета, член UDC Микаэль Фраушигер рассказал в интервью газете 24heures, что лично он гораздо чаще сталкивался с враждебностью в свой адрес «как член Народной партии Швейцарии, а не как гей».
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