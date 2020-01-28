Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 28 января 2020 года   

Жилищный вопрос и гомофобию – на референдум|Logements et homophobie au référendum

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 28. 01. 2020. Просмотров: 75

(© Laurent Guiraud/tdg.ch)

«Больше жилья по доступным ценам» и запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации – об этих двух инициативах швейцарцы выразят свое мнение на референдуме 9 февраля.|
«Davantage de logements abordables» et l'interdiction de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle. Tels sont les thèmes du référendum qui aura lieu le 9 février.

Мы писали о том, что Федеральный совет и парламент поддерживают дополнение к статье 261 bis УК. «Никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалистом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Сегодня в УК Швейцарии предусмотрено наказание за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам.

Правительство и Федеральное собрание полагают, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, запрет коснется лишь явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалистами.

Со своей стороны, партия UDF (Федеральный демократический союз) и Народная партия Швейцарии (UDC) выступают против внесения дополнения в статью 261 bis и еще в ноябре 2019 года запустили свою кампанию. Представитель организационного комитета, член UDC Микаэль Фраушигер рассказал в интервью газете 24heures, что лично он гораздо чаще сталкивался с враждебностью в свой адрес «как член Народной партии Швейцарии, а не как гей».

Что касается инициативы «Больше жилья по доступным ценам», запущенной Швейцарской ассоциацией квартросъемщиков (ASLOCA), то, по мнению ее авторов, в стране не хватает квартир, которые можно арендовать за умеренную плату. Организационный комитет требует, чтобы не менее 10% новых жилых домов строили жилищные кооперативы, а также выступает за то, чтобы Конфедерация предоставляла кантонам и коммунам право преимущественной покупки объектов недвижимости. Авторы инициативы подчеркивают, что арендная плата в Швейцарии растет, поскольку владельцы жилья стремятся увеличить свои доходы.

Федеральный совет и парламент рекомендуют отклонить инициативу, так как, по их мнению, в стране сдается достаточно квартир и домов по доступным ценам. На сайте правительства отмечается, что одобрение инициативы повлечет за собой чрезмерные расходы.

Что же думают швейцарцы о двух вышеописанных инициативах? По результатам опроса, проведенного медиахолдингом Tamedia, за дополнение к статье 261 bis УК готовы проголосовать 66% швейцарцев, а инициативу «Больше жилья по доступным ценам» поддерживают 60% населения. Насколько изменятся их настроения к 9 февраля, мы скоро узнаем.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 64.17

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ольга Марголина: Сила частного банка – в людях

 Наша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.

Всего просмотров: 1,158

Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?

 В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).

Всего просмотров: 835

В Швейцарии разработан тест на новый коронавирус

 Коронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.

Всего просмотров: 721
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»

Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.

Всего просмотров: 15,450

Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»

 Фото - Наша газета 17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.

Всего просмотров: 9,823

Теннисист Станислас Вавринка бросил жену и дочь

 Фото - Наша газета Швейцарская общественность в недоумении: сам 25-летний спортсмен объясняет свое решение тем, что хочет сконцентроваться на спортивной карьере, для продолжения которой ему осталось максимум пять лет…

Всего просмотров: 23,457

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top