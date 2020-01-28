Мы писали о том, что Федеральный совет и парламент поддерживают дополнение к статье 261 bis УК. «Никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалистом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Сегодня в УК Швейцарии предусмотрено наказание за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам.



Правительство и Федеральное собрание полагают, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, запрет коснется лишь явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалистами.



Со своей стороны, партия UDF (Федеральный демократический союз) и Народная партия Швейцарии (UDC) выступают против внесения дополнения в статью 261 bis и еще в ноябре 2019 года запустили свою кампанию. Представитель организационного комитета, член UDC Микаэль Фраушигер рассказал в интервью газете 24heures, что лично он гораздо чаще сталкивался с враждебностью в свой адрес «как член Народной партии Швейцарии, а не как гей».



Что касается инициативы «Больше жилья по доступным ценам», запущенной Швейцарской ассоциацией квартросъемщиков (ASLOCA), то, по мнению ее авторов, в стране не хватает квартир, которые можно арендовать за умеренную плату. Организационный комитет требует, чтобы не менее 10% новых жилых домов строили жилищные кооперативы, а также выступает за то, чтобы Конфедерация предоставляла кантонам и коммунам право преимущественной покупки объектов недвижимости. Авторы инициативы подчеркивают, что арендная плата в Швейцарии растет, поскольку владельцы жилья стремятся увеличить свои доходы.





Федеральный совет и парламент рекомендуют отклонить инициативу, так как, по их мнению, в стране сдается достаточно квартир и домов по доступным ценам. На сайте правительства отмечается, что одобрение инициативы повлечет за собой чрезмерные расходы.Что же думают швейцарцы о двух вышеописанных инициативах? По результатам опроса, проведенного медиахолдингом Tamedia, за дополнение к статье 261 bis УК готовы проголосовать 66% швейцарцев, а инициативу «Больше жилья по доступным ценам» поддерживают 60% населения. Насколько изменятся их настроения к 9 февраля, мы скоро узнаем.