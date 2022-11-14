Продовольственный кризис стал еще одним из последствий войны в Украине. Согласно опубликованному в июне докладу группы ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG), в 2022 году около 180 млн человек в 41 из 53 стран столкнутся с нехваткой еды, а еще 19 млн людей грозит хроническое недоедание в 2023 году, если сокращение экспорта из России и Украины приведет к снижению доступности продовольствия во всем мире. По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, продовольственный кризис этого года связан с отсутствием доступа к продовольствию, а в следующем году он может быть связан с отсутствием самого продовольствия. ООН настаивает на том, что продукты питания, производимые Украиной, а также продовольствие и удобрения, производимые Россией, должны быть возвращены на мировые рынки несмотря на войну. Без удобрений дефицит распространится с кукурузы и пшеницы на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке.

Под эгидой ООН и Турции в июле этого года была заключена так называемая зерновая сделка для обеспечения безопасного экспорта зерна через Черное море. В рамках этого соглашения Москва и Киев договорились о морском коридоре, связывающем несколько украинских портов, включая Одессу, с Турцией, где суда проходят досмотр перед тем, как продолжить свой путь. В начале ноября ООН сообщила, что таким образом было экспортировано около десяти миллионов тонн зерна и других продуктов питания – в основном, в развивающиеся страны.

В конце октября Россия объявила о выходе из сделки: предлогом стала атака на российский флот в Севастополе. Однако через несколько дней Москва вновь присоединилась к соглашению. Срок действия этого договора истекает 19 ноября, и, по сообщениям Кремля, Россия еще не решила, согласится ли она на его продление. Многие страны призывают Россию продлить сделку. Цель ООН и гуманитарных организаций также состоит в том, чтобы сохранить это соглашение, поскольку оно позволяет поддерживать низкие цены на зерно на мировых рынках. Более того, ООН продолжает настаивать на том, что экспорт российских удобрений необходим для обеспечения достаточного объема сельскохозяйственного производства в следующем году. Однако Москва жалуется на то, что экспорт ее продовольствия и удобрений де-факто заблокирован, хотя в принципе они не подпадают под санкции, введенные западными странами после вторжения в Украину.

Обсуждению этих вопросов и была посвящена состоявшаяся 11 ноября в Женеве встреча между генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, главой гуманитарного агентства ООН Мартином Гриффитсом и российской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Как отмечается на новостном портале ООН, участники встречи обсудили «ход выполнения договоренностей о содействии беспрепятственному экспорту из России на мировые рынки продуктов питания и удобрений, включая аммиак». Кроме того, представители ООН проинформировали о шагах, предпринятых для облегчения платежей, страхования судоходства и доступа к портам ЕС для зерна и удобрений.

Встреча также показала, что опасения в том, что из-за присоединения к санкциям Швейцария потеряла свой нейтралитет и больше не может оказывать свои «добрые услуги», скорее всего, преувеличены: Женева остается ключевой площадкой для многосторонней дипломатии, поддержания контактов и налаживания связей – по крайней мере, через расположенные на ее территории международные организации.

Тем временем, Европейская комиссия, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк объявили в субботу о том, что выделят один миллиард евро для содействия экспорту украинского зерна. Средства будут инвестированы в «коридоры солидарности» – маршруты для доставки зерна из Украины автомобильным или железнодорожным транспортом в европейские порты, откуда оно может быть отправлено по всему миру.

Добавим, что из-за усиливающихся опасений по поводу возобновления сделки, угрозы дальнейших сбоев в черноморской торговле и закрытия зерновых коридоров цены на продовольствие растут. Это ставит под угрозу доступность основных продуктов питания и создает риск для глобальной продовольственной безопасности. Как подчеркивается в опубликованном в пятницу докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, страны Африки к югу от Сахары, которые и так сильно страдают от недоедания, потратят в этом году на импорт продовольствия на 4,8 млрд долларов больше, чем в прошлом, несмотря на снижение объемов поставок. Общий рост цен на продовольствие, усугубляемый для стран-импортеров обесцениванием их валют по отношению к доллару, напрямую связан с войной в Украине. Конфликт с участием двух сельскохозяйственных сверхдержав, на долю которых до начала войны приходилось 30% мировой торговли пшеницей и 78% экспорта подсолнечного масла, взвинтил цены на зерно до беспрецедентного уровня.