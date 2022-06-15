Война, голод и нищета

Автор: Заррина Салимова, Женева, 15. 06. 2022.
В своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.|
Dans son nouveau rapport, le Groupe de réponse aux crises globales (GCRG) des Nations unies a conclu que la guerre en Ukraine a entraîné la plus grande crise du coût de la vie du XXIe siècle.
Рост цен на продовольствие, подорожание энергоносителей, финансовая и социальная нестабильность – к этим последствиям войны в Украине стоит готовиться буквально всем регионам мира. К таким безрадостным выводам пришла группа
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