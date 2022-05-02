В прошлую среду президент Национального совета Швейцарии Ирен Келин (Партия Зеленых, Аргау) и три его члена – Роже Нордманн (Социалистическая партия, Во), Ник Гуггер (Евангелическая Народная партия, Цюрих) и Ив Нидеггер (Народная партия Швейцарии, Женева) – в сопровождении посла Швейцарской Конфедерации в Украине Клода Уильда и посла Украины в Швейцарии Артема Рыбченко, посетили Верховную Раду, ответив таким образом на приглашение ее президента Руслана Стефанчука. Целью поездки было желание выразить поддержку украинскому населению и главе парламента страны, а также собственными глазами увидеть, что происходит. Как видите, делегация солидная и репрезентативная, щедро делившаяся собственными фотографиями в парламентском Твиттере на всем протяжении короткого визита.

Как уже сообщала Наша Газета, не все коллеги депутатов сочли эту поездку целесообразной, полагая, что Швейцария должна не выходить в этом конфликте на первый план, а пытаться способствовать его решению в тени.

С такой оценкой категорически не согласны сами участники поездки, в частности социалист Роже Нордманн, считающий, что визит швейцарской делегации был очень важным для украинских парламентариев. «Они очень его оценили, особенно в связи с тем, что мы оказались среди первых приехавших к ним парламентских делегаций после визита президента Европейского парламента, – поделился он в эфире RTS после встречи в Верховной Раде в Киеве. – Они также оценили, что Швейцария не приняла микро-санкции, как в 2014 году, но заняла четкую позицию, присоединившись к европейским санкциям».

Отвечая на критику, он заявил, что подобные визиты не противоречат юридической сути швейцарского нейтралитета. «То, чем мы занимаемся здесь, это и есть политика нейтралитета. Для такой страны, как Швейцария, самое главное – это соблюдение международного права. А вторжение на территорию соседа – это грубейшее его нарушение», - напомнил он. Пользуясь случаем, он назвал предложение председателя Партии центра Герхарда Пфистера поставлять боеприпасы Украине (о котором НГ писала) «абсурдным», поскольку в этом случае, следуя принципу нейтралитета, Швейцария была бы обязана поставлять оружие и России.

Прибыв в Украину ночным поездом за отсутствием авиарейсов, швейцарские делегаты посетили Ирпень, где «российская армия пыталась установить форпост», и получили объяснения того, что здесь произошло: «русские прибыли совершенно беззаботными, постепенно встретили сопротивление, а в конце было три страшных дня. Каждый второй дом сильно поврежден или разрушен, и потери человеческих жизней значительные».

В тот же день парламентарии побывали также в Гостомеле, который г-н Нордманн описал как «кладбище каркасов танков». От отметил, ни с какими конкретными просьбами украинские коллеги к ним не обращались, и подчеркнул, что от войны страдает не только мирное население Украины, но и ее политические лидеры, которым каждый день приходится принимать крайне сложные решения. При этом он четко заявил, что аналогичный парламентский визит в российскую Думу сейчас невозможен.

Перед нами – редкий случай консенсуса. Ив Ниддегер (НПШ, Женева), с самого начала войны критикующий Швейцарию за недостаточную нейтральность, разделяет мнение своего коллеги-социалиста и не видит в визите на Украине никаких противоречий. «Тут речь идет о человеческих отношениях между парламентариями, о человеческих страданиях, о разрушениях. Это не то, что противоречит нейтралитету», – заявил он также в эфире RTS.

За время однодневного визита глава делегации Ирен Кёлин успела еще и встретиться с президентом Зеленским – правда, без журналистов. «Во время этой двусторонней встречи я увидела ту же личность, которую мы видим на экранах, человека, находящего нужные слова. Я нахожу его потрясающим президентом для этой страны в такое трудное время», – так отозвалась она о своем собеседнике.

Стоит заметить, что Федеральное полицейское управление (Fedpol) отговаривало г-жу Кёлин от этой поездки и решило ее не сопровождать, ссылаясь на неподготовленность швейцарской полиции к действиям в военных зонах. Депутата от кантона Аргау такое решение удивило, но не остановило – в поездке она находилась под охраной местных служб безопасности.

Признаемся, мы ожидали официального коммюнике по итогам визита. Но не дождались. Зато прослушали пресс-конференцию, которую дали четыре путешественника в одном из элегантных залов Федерального дворца по возвращении из Украины. На ней прозвучало мало нового по сравнению с тем, что мы уже изложили. За одного момента, кажущегося нам важным – речь идет о сделанном Ивом Нидеггером уточнении насчет отсутствия конкретных просьб со стороны украинских коллег. «Разумеется, такие поездки возбуждают ожидания. Президент украинского парламента был четок. Он хочет вооружений, денег, квалификации русской агрессии как геноцида, изгнания русских из международных организаций, санкций, идущих вплоть до полного эмбарго России, и помощи по возрождению новой Украины в составе Европейского Союза», - сообщил парламентарий во все восемь стоявших перед ним микрофонов, тут же подчеркнув, что, разумеется, Швейцария не может быть полезна по всем этим пунктам, и напомнив, что лично он вообще выступал против присоединения к европейским санкциям. «Но в любом случае только Федеральный совет еще думает, что Швейцария сохраняет нейтралитет», - заключил он.

Роже Нордманн добавил к прежним своим заявлениям необходимость избавиться от зависимости от российского газа и выделить дополнительные бюджеты для приема беженцев и восстановления Украины.

Следующая парламентская сессия начнется 30 мая. Нет сомнений, что позиция Швейцарии по Украине будет в центре дискуссий.

Вечером в субботу 30 апреля стало известно, что, по инициативе президента Украины, состоялся разговор между ним и президентом Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, уровень которого г-н Кассис высоко оценил в своем аккаунте в Twitter. Судя по первому комментарию и собранному им числу сердечек, не все его последователи с пониманием относятся к вовлеченности Швейцарии в военный конфликт. Впрочем, стоит обратить внимание на аватар комментатора – NotABot. По сути, в разговоре между президентами было два важных момента: возможность предоставления Швейцарией консульских услуг украинцам, находящимся в России, и проведение в начале июля в Лугано пятой конференции по Украине, которая в этом году будет посвящена ее реконструкции.