Наша Газета уже рассказывала о повестке проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума. При полном отсутствии представителей России, основное внимание собравшихся предсказуемо устремлено на Украину. Президент ВЭФ Клаус Шваб, с некоторым трудом выговорив имя «Володимир», высоко оценил мужество украинского президента и предоставил ему слово на первой пленарной сессии форума, в понедельник.

В своей эмоциональной двадцатиминутной речи Владимир Зеленский заявил, что если бы против России были приняты превентивные санкции, то нынешней войны могло бы не быть. Однако она началась и идет, а потому президент Украины потребовал от представительной аудитории новых поставок оружия и «максимальных санкций», «чтобы Россия и любой другой потенциальный агрессор, желающий вести брутальную войну против своего соседа, четко понимал немедленные последствия своих действий».

«Не должно быть никаких торговых отношений с Россией», - настаивал он, требуя «эмбарго на российскую нефть» и мер против «всех российских банков, без исключения», а также призывая «создать прецедент, полностью выведя все иностранные предприятия с российского рынка».

Поблагодарив международное сообщество за поддержку, он упрекнул его за недостаточно быструю реакцию, сказав: «Если бы мы получили 100% необходимого в феврале, то в результате были бы спасены десятки тысяч жизней. Вот почему Украине нужно все оружие, о котором мы просим, а не только то, что уже поставлено. Вот почему Украине нужно финансирование».

Желая, видимо, несколько сгладить неприятное впечатление, которое произвела на многих швейцарцев его нелицеприятная речь, транслировавшаяся через гигантский экран в Берне, президент Зеленский поблагодарил Швейцарию за организацию конференции по реконструкции Украины - она запланирована в Лугано 4 и 5 июля. Он выразил надежду, что в рамках этой встречи «наши страны-партнеры и крупные предприятия мира смогут выдвинуть собственные предложения». Он пригласил всех принять участие в реконструкции Украины и к созданию, к 2024 году, коалиции стран, готовых помогать перед лицом катастроф и агрессий. Если «брутальная сила» победит, то «встреч типа Давосского форума больше не будет», заключил он под стоячую овацию зала. Но с экрана не исчез, поскольку Клаус Шваб, вспомнив, видимо, о Мартине Лютере Кинге, спросил Владимира Зеленского, есть ли у него мечта, и какой представляется ему Украина будущего. В ответ президент воюющей страны заметил, что пока должен полностью сконцентрироваться на Украине сегодняшней, ведь каждый его день начинается со сводок о погибших, которых не будет в Украине будущего. «Мы платим высокую цену за нашу свободу», подчеркнул он, выразив уверенность в победе. «Мы будем сильной страной с четкими приоритетами в области безопасности, ведь с таким соседом в любой момент может что-то случиться, и даже война может повториться», - сказал он. «Мы должны создать такие условия, при которых западный бизнес» не будет бояться работать в Украине, добавил ее президент, приведя Израиль в качестве примера и заверив собравшихся, что с коррупцией и властью олигархов в Украине будущего будет покончено. «Моя мечта – сделать Украину страной, привлекательной для всего мира», заключил он.

А в конце вчерашнего рабочего дня Давосского форума газета Financial Times организовала дискуссию на неразрывно связанную с войной тему – «Влияние войны в Украине на экономику и бизнес». В ней приняли участие три эксперта международного класса: Эстер Байге, президент и СЕО Novozymes, крупнейшей биотехнологической компании со штаб-квартирой в Дании; Флоранс Верзелен, исполнительный вице-президент французской компании Dassault Systèmes, лидера в области программного обеспечения; и Жан-Марк Олланье, СЕО компании Accenture.

Не будем вдаваться в технические вопросы, остановимся лишь на том, как г-н Олланье сформулировал три главных области, в которых мировое деловое сообщество оказалось наиболее чувствительно затронуто текущей войной. Первая: миграционный кризис, крупнейший со времен Второй мировой войны – крупный бизнес принимает посильное участие в его преодолении, но необходимо выработать эффективные механизмы. Вторая: массированный удар по всей системе снабжения, в которой Украина и Россия играют важнейшие роли, особенно в области энергетики и продуктов питания. Третья: текущая ситуация вынуждает задаться вопросом, имеем ли мы дело с новым мировым порядком, и в корне пересмотреть всю систему снабжения и организации бизнеса.

Слушая дискуссию в онлайн трансляции, Наша Газета первой задала ее участникам вопрос, а точнее, попросила их подтвердить или опровергнуть вышеупомянутое утверждение президента Зеленского о том, что превентивные меры против России могли бы помочь избежать войны. К сожалению, вопрос остался без ответа.