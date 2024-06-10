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понедельник, 10 июня 2024 года   

В Москве арестован французский эксперт |Un expert français est arrêté à Moscou

Автор: , Москва-Женева, .

Разве похож этот милый особняк, где располагается Центр гуманитарного диалога, на шпионское гнездо? (DR)

На заре своей профессиональной карьеры сотрудник женевского Центра гуманитарного диалога Лоран Винатье был блоггером Нашей Газеты, тогда тоже только начинавшейся.

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Au début de sa carrière professionnelle un expert du Centre genevois pour le dialogue humanitaire Laurent Vinatier figurait parmi les bloggeurs de Nasha Gazeta – le journal était au tout début, lui aussi.

18 апреля 2024 года редактор Нашей Газеты получила такое сообщение:

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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