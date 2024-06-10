Автор: Надежда Сикорская, Москва-Женева, 10.06.2024.
На заре своей профессиональной карьеры сотрудник женевского Центра гуманитарного диалога Лоран Винатье был блоггером Нашей Газеты, тогда тоже только начинавшейся.|
Au début de sa carrière professionnelle un expert du Centre genevois pour le dialogue humanitaire Laurent Vinatier figurait parmi les bloggeurs de Nasha Gazeta – le journal était au tout début, lui aussi.
18 апреля 2024 года редактор Нашей Газеты получила такое сообщение:
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