Трамп против ООН и чрезмерной благотворительности |Trump vs UN et la charité superflue

Неделю назад мы рассказали вам о решении американского президента выйти из Всемирной организации здоровья (ВОЗ), штаб-квартира которой расположена в Женева. Как выяснилось, то было лишь начало. За тем указом последовал следующий, от 4 февраля. Соответствующий информационный бюллетень на официальном сайте Белого Дома назывался так: «Президент Дональд Д. Трамп выходит из антиамериканских организаций ООН». Вместо того, чтобы пересказывать своими словами, приведем этот документ полностью, с сохранением пунктуации. Итак.