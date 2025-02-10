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вторник, 11 февраля 2025 года   

Трамп против ООН и чрезмерной благотворительности |Trump vs UN et la charité superflue

Автор: , Женева, .

Решения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.

 

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Les décisions de la nouvelle administration américaine ont semé le chaos et la panique dans le secteur de la coopération multilatérale.

 

Неделю назад мы рассказали вам о решении американского президента выйти из Всемирной организации здоровья (ВОЗ), штаб-квартира которой расположена в Женева. Как выяснилось, то было лишь начало. За тем указом последовал следующий, от 4 февраля. Соответствующий информационный бюллетень на официальном сайте Белого Дома назывался так: «Президент Дональд Д. Трамп выходит из антиамериканских организаций ООН». Вместо того, чтобы пересказывать своими словами, приведем этот документ полностью, с сохранением пунктуации. Итак.

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Швейцария и США
Международная Женева
международные организации в Женеве
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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