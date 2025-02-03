Автор: Надежда Сикорская, Женева, 03.02.2025.
Одним из первых решений президента Трампа стал указ о выходе США из расположенной в Женеве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).|
Parmi les premiers décrets du président Trump figure celui sur le retrait américain de l’Organisation mondiale de la Santé (l’OMS) dont le siège se trouve à Genève.
Дональд Трамп – парень решительный. По крайней мере, именно такой образ он неустанно пытается укрепить в сознании как собственных сограждан, так и всего человечества. На протяжении всей предвыборной кампании он забрасывал нас обещаниями-угрозами, одно другого круче. Однако ни война в Украине пока не закончена, ни Гренландия не перешла в руки США – такие дела все же одними лозунгами не делаются. А вот решение о выходе из ВОЗ вполне может материализоваться.
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