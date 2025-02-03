США на здоровье не жалуются? |Les Etats-Unis se portent bien ?

Дональд Трамп – парень решительный. По крайней мере, именно такой образ он неустанно пытается укрепить в сознании как собственных сограждан, так и всего человечества. На протяжении всей предвыборной кампании он забрасывал нас обещаниями-угрозами, одно другого круче. Однако ни война в Украине пока не закончена, ни Гренландия не перешла в руки США – такие дела все же одними лозунгами не делаются. А вот решение о выходе из ВОЗ вполне может материализоваться.