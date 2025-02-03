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вторник, 4 февраля 2025 года   

США на здоровье не жалуются? |Les Etats-Unis se portent bien ?

Автор: , Женева, .

Photo © Maksym Yemelyanov

Одним из первых решений президента Трампа стал указ о выходе США из расположенной в Женеве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Parmi les premiers décrets du président Trump figure celui sur le retrait américain de l’Organisation mondiale de la Santé (l’OMS) dont le siège se trouve à Genève.

Дональд Трамп – парень решительный. По крайней мере, именно такой образ он неустанно пытается укрепить в сознании как собственных сограждан, так и всего человечества. На протяжении всей предвыборной кампании он забрасывал нас обещаниями-угрозами, одно другого круче. Однако ни война в Украине пока не закончена, ни Гренландия не перешла в руки США – такие дела все же одними лозунгами не делаются. А вот решение о выходе из ВОЗ вполне может материализоваться.

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Всемирная организация здоровья
международные организации Женевы
международное сотрудничество
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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