Автор: Надежда Сикорская, Женева, 05.03.2025.
Швейцарские эксперты отреагировали на приказ министра обороны США Пита Хегсета приостановить все кибер-операции страны против России и проанализировали последствия этого решения для Швейцарии и Европы.
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Les experts suisses ont réagi à l’ordre donné par le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth de mettre en pause toutes les cyberopérations du pays contre la Russie et ont réfléchi aux possibles conséquences pour la Suisse et l’Europe.
Постоянные читатели Нашей Газеты помнят, что 20 января этого года, в день вступления Дональда Трампа в должность президента США и открытия Всемирного экономического форума в Давосе, наш сайт подвергся нападению про-российской хакерской группировки NoName057(16) – подробности этого неприятного события были приведены в материале «Можно ли защититься от кибератак?» Вывод, который делали специалисты на тот момент, был таков: полностью защититься нельзя, но смягчить удар можно.
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