Свободу кибератакам? |Liberté aux cyberattaques ?

Постоянные читатели Нашей Газеты помнят, что 20 января этого года, в день вступления Дональда Трампа в должность президента США и открытия Всемирного экономического форума в Давосе, наш сайт подвергся нападению про-российской хакерской группировки NoName057(16) – подробности этого неприятного события были приведены в материале «Можно ли защититься от кибератак?» Вывод, который делали специалисты на тот момент, был таков: полностью защититься нельзя, но смягчить удар можно.