Куда ведет дверь Белого дома?

Прошлые выходные выдались бурные. В пятницу Наша Газета опубликовала информацию https://nashagazeta.ch/event/32668 о митингах, запланированных 1 марта в Женеве и Цюрихе ассоциацией «Россия будущего – Швейцария». Митинги против войны в Украине и в защиту российских заключенных. Обрушился предсказуемый шквал комментариев, в очередной раз четко продемонстрировавший раскол того, что только совсем несведущие люди еще называют русскоязычным сообществом Швейцарии. Поднятые кверху пальцы вперемешку со смеющимися или возмущенными емодзи.