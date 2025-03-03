Куда ведет дверь Белого дома? | Où mène la porte de la Maison Blanche ?

Автор: Надежда Сикорская,
Женева-Лондон
, 03.03.2025.
Антивоенный митинг в Женеве 1 марта 2025 г. Фото © Elizaveta Shabalina

Последние три дня потрясли мир: отношения между США и Украиной достигли точки кипения, перемирие Украины с Россией оказалось под большим вопросом, а Европе пришлось в рекордные сроки повзрослеть и определиться с позицией.

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Les trois derniers jours ont secoué le monde : les relations entre les États-Unis et l'Ukraine ont atteint un point d'ébullition, le cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie a été fortement remis en question et l'Europe a dû grandir et définir sa position en un temps record.

Прошлые выходные выдались бурные. В пятницу Наша Газета опубликовала информацию https://nashagazeta.ch/event/32668  о митингах, запланированных 1 марта в Женеве и Цюрихе ассоциацией «Россия будущего – Швейцария». Митинги против войны в Украине и в защиту российских заключенных. Обрушился предсказуемый шквал комментариев, в очередной раз четко продемонстрировавший раскол того, что только совсем несведущие люди еще называют русскоязычным сообществом Швейцарии. Поднятые кверху пальцы вперемешку со смеющимися или возмущенными емодзи.

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война в Украине
русскоязычное сообщество Швейцарии

Комментарии (6)

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GalinaRumo марта 03, 2025

Скажите, как можно получить доступ к комментариям? И второй вопрос: как, по-вашему, нужно спасать Украину? Продолжать накачку страны оружием и всеобщую мобилизацию до последнего украинца? Или начать военную кампанию новой коалиции против России? Просто хочется понять, что вы сами-то поддерживаете, кроме дежурных слов и заявлений.
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Sikorsky марта 03, 2025

Добрый день. Какие комментарии Вы имеете в виду? Они все открыты. На наш взгляд, публикации Нашей Газеты отличаются как раз отсутствием "дежурных слов и заявлений". Но это кто как читает. Будучи регулярной читательницей, Вы должны были бы уже понять нашу позицию: за справедливое решение дипломатическим путем.
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GalinaRumo марта 03, 2025

Здравствуйте! Скажите, как можно получить доступ к комментариям? И второй вопрос: как, по-вашему, нужно спасать Украину? Продолжать накачку страны оружием и всеобщую мобилизацию до последнего украинца? Или начать военную кампанию новой коалиции против России? Просто хочется понять, что вы сами-то поддерживаете, кроме дежурных слов и заявлений.
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Sikorsky марта 03, 2025

Мы Вам уже ответили.
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GalinaRumo марта 03, 2025

Спасибо за ответ. Я не вижу комментарии других читателей. А "справедливое решение дипломатическим путем" не разъясняется. Что конкретно нужно предпринять, чтобы этого достигнуть? Спасибо
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Sikorsky марта 03, 2025

Комментарии других читателей, упоминаемые в статье, размещены не здесь, а на нашей странице в Facebook. Мы не политики, а журналисты, специалисты в области коммуникации. На наш взгляд, для начала надо научиться общаться без хамства и нарочитого унижения собеседника.
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