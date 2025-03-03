Куда ведет дверь Белого дома?

Прошлые выходные выдались бурные. В пятницу Наша Газета опубликовала информацию https://nashagazeta.ch/event/32668 о митингах, запланированных 1 марта в Женеве и Цюрихе ассоциацией «Россия будущего – Швейцария». Митинги против войны в Украине и в защиту российских заключенных. Обрушился предсказуемый шквал комментариев, в очередной раз четко продемонстрировавший раскол того, что только совсем несведущие люди еще называют русскоязычным сообществом Швейцарии. Поднятые кверху пальцы вперемешку со смеющимися или возмущенными емодзи.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Комментарии (6)
GalinaRumo марта 03, 2025
Sikorsky марта 03, 2025
GalinaRumo марта 03, 2025
Sikorsky марта 03, 2025
GalinaRumo марта 03, 2025
Sikorsky марта 03, 2025