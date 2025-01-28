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вторник, 28 января 2025 года   

Можно ли защититься от кибератак? |Est-il possible de se protéger des cyberattaques?

Автор: , Берн, .

Фото: Arnold Francisca, Unsplash

Что известно о DDoS-атаках, жертвами которых на прошлой неделе стали страницы ряда швейцарских организаций, включая сайт Нашей Газеты?

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Que sait-on des attaques DDoS qui ont visé la semaine dernière les pages de certaines organisations suisses ainsi que le site de Nasha Gazeta?

Когда в прошлый понедельник сайт Нашей Газеты перестал открываться, мы сначала подумали, что речь идет о технической неполадке, устранение которой не займет много времени. Довольно быстро выяснилось, что это не так. Сначала хостинг сообщил, что на сайт обрушилось большое количество запросов, судя по всему, от ботов: к десяти часам утра было зафиксировано более 720 000 подключений. Позже специалисты Национального центра кибербезопасности при федеральном департаменте обороны подтвердили нам, что сайт стал жертвой DDoS-атаки, ответственность за которую взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16). «Бомбардировка» запросами, общее число которых в итоге превысило отметку в два миллиона, продолжалась в течение суток. Все это время сайт Нашей Газеты был недоступен.

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кибератаки
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