Автор: Заррина Салимова, Берн, 08.01.2025.
9 февраля швейцарские граждане будут голосовать по инициативе об экологической ответственности. В чем ее суть?|
Le 9 février, les citoyens suisses se prononceront sur une initiative relative à la responsabilité environnementale. De quoi s’agit-il?
Пять лет назад инициатива об ответственности компаний заставила понервничать швейцарские предприятия: несмотря на то, что за нее отдали свои голоса 50,7% населения, идея не получила поддержки большинства кантонов и поэтому провалилась на референдуме. Через месяц швейцарские избиратели снова будут голосовать об ответственности – на этот раз экологической.
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