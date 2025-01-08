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среда, 8 января 2025 года   

Станет ли Швейцария более экоответственной? |La Suisse va-t-elle devenir plus éco-responsable?

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

9 февраля швейцарские граждане будут голосовать по инициативе об экологической ответственности. В чем ее суть?

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Le 9 février, les citoyens suisses se prononceront sur une initiative relative à la responsabilité environnementale. De quoi s’agit-il?

Пять лет назад инициатива об ответственности компаний заставила понервничать швейцарские предприятия: несмотря на то, что за нее отдали свои голоса 50,7% населения, идея не получила поддержки большинства кантонов и поэтому провалилась на референдуме. Через месяц швейцарские избиратели снова будут голосовать об ответственности – на этот раз экологической.

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экология
защита окружающей среды в швейцарии
референдум в Швейцарии
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