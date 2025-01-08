Станет ли Швейцария более экоответственной? |La Suisse va-t-elle devenir plus éco-responsable?

Пять лет назад инициатива об ответственности компаний заставила понервничать швейцарские предприятия: несмотря на то, что за нее отдали свои голоса 50,7% населения, идея не получила поддержки большинства кантонов и поэтому провалилась на референдуме. Через месяц швейцарские избиратели снова будут голосовать об ответственности – на этот раз экологической.