Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Берн, 3. 08. 2020. Просмотров: 166
Один авиаперелет из Швейцарской Конфедерации в Бангкок или Майями наносит планете больше вреда, чем год поездок на автомобиле, отмечается на сайте швейцарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). По данным опроса, проведенного институтом GfK в 2019 году, 39% швейцарцев хотят летать меньше или не летать вообще, чтобы сохранить нашу планету. WWF напоминает, что от привычек жителей альпийской республики зависит многое, так как среднестатистический швейцарец летает втрое чаще, чем европеец.
Можно предположить, что результаты опроса известны членам движения по борьбе с климатическими изменениями Extinction Rebellion (XR), которые не раз устраивали акции протеста в разных странах мира, включая Швейцарию. 17 июля этого года несколько представителей XR блокировали работу аэропорта Блешрет в Лозанне. Одетые в белые комбинезоны протестующие вышли на взлетную полосу приблизительно в 7:30 и развернули баннер с надписью «Вымирание авиации» (англ.: Aviation Extinction), пишет газета 24 heures. Движение самолетов было восстановлено в 10:15. Нескольких участников акции – 19-летнюю девушку и пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет – задержала полиция после того, как они покинули территорию аэропорта. Один из представителей XR подчеркнул, что несовершеннолетние часто проявляют больше эмоций по поводу изменения климата, чем взрослые, говорят, что не хотят учиться и иметь детей, вероятно, не видя в этом смысла на фоне происходящего в мире.
Комментарии других швейцарских экоактивистов, в чьих фотоальбомах нередко появляются снимки экзотических пейзажей, в основном сводятся к фразе «это было раньше». Многие рассказывают о том, как в их сознании произошел переворот, но делают это анонимно. Например, участница движения XR, присоединившаяся к нему в 2019 году, подчеркнула, что ее сравнительно недавние фото из Мексики сделаны во время 9-месячного пребывания в этой стране. Она специально осталась надолго, чтобы не летать часто и тем самым сократить воздействие на природу, и с тех пор не пользуется воздушным транспортом. Кроме того, она – веганка, и у нее нет автомобиля. Говоря об XR, она отметила, что прежде всего критикует с единомышленниками перелеты в города, расположенные недалеко от места жительства пассажиров.
Ее соратник Гари Доменикони, один из организаторов климатической забастовки в кантоне Во, постарался объяснить поведение экоактивистов, заявив, что большинство защитников животных хотя бы раз в жизни ели мясо. Он добавил, что необходимо изменить подход к туризму: сегодня людям предлагают увидеть как можно больше достопримечательностей, двигаясь по намеченному маршруту, тогда как разумнее было бы остановиться в конкретном регионе и не спеша его осмотреть.
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