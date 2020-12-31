Вниманию швейцарских автомобилистов

Принцип «застежки-молнии» в случае перекрытия движения и на подъездных путях к автомагистралям станет обязательным, например, при смене с трех на две полосы, в случае аварии или при проведении строительных работ. Транспортные средства, находящиеся на открытой полосе, должны позволять автомобилям на перекрытой части дороги въезжать на свободную полосу по очереди. Это должно обеспечить более плавное и равномерное движение, при этом слишком раннее попадание автомобилей на оставшуюся полосу будет предотвращено. Водители, перестраивающиеся на свободную часть дороги, не должны форсировать, так как они не имеют преимущества. Несоблюдение этого правила будет наказываться штрафом.

На двухполосных автомагистралях коридор для служб экстренной помощи должен быть образован посередине, на трехполосных – между крайней левой и средней полосами, т.е. транспортные средства на центральной и правой полосах движения должны «прижиматься» вправо, а в левой части магистрали – влево.

Если на левой полосе (на трехполосных автомагистралях – на левой и/или средней полосах) образуется очередь из транспортных средств, то автомобилисты имеют право объехать справа, даже если на правой полосе нет колонны. Обгон по правой полосе, т.е. выезд на правую полосу и обратно на левую, запрещен и будет наказываться штрафом.

Водители легковых или грузовых автомобилей c прицепом смогут ехать по автобану со скоростью не более 100 км/час, причем прицеп не должен весить более 3,5 тонн и должен быть приспособлен для такой скорости.

Велосипедисты и водители мопедов теперь смогут поворачивать направо при красном свете светофора, если там установлен знак с желтым велосипедом и стрелкой. Во время этого маневра им следует обращать внимание на перекрестное движение и пешеходов, которые имеют преимущество. При отсутствии дополнительных знаков велосипеды и мопеды должны останавливаться на красный свет.

Дети до 12 лет смогут ездить на велосипеде по тротуару, но только при отсутствии велосипедной дорожки или специальной полосы. Юные велосипедисты должны помнить, что преимущество на тротуаре имеют пешеходы.

Парковочные места, оборудованные станцией подзарядки для электромобилей, будут обозначены специальным символом и могут быть окрашены в зеленый цвет, чтобы их можно было быстрее определить.

1 января 2021 года также вступят в силу некоторые изменения при получении водительских прав. Учиться вождению можно будет с 17 лет, а экзамен можно сдавать с 18 лет после завершения одного года вождения в сопровождении. Достигшие 20-летнего возраста водители смогут получить учебные права менее чем через 12 месяцев после начала обучения.

Кроме того, тот, кто хочет водить самые мощные мотоциклы, должен будет в течение как минимум двух лет иметь права категории А для мотоциклов с мощностью двигателя до 35 кВт. Только те, кому необходимо ездить на подобных мотоциклах в профессиональных целях, например, механики, полицейские или эксперты по дорожному движению, смогут сразу получить права категории А без ограничений.

Наконец, в кафе и магазинах вдоль дорог снова можно будет приобретать алкоголь.

Полный перечень новых правил и подробные видеоинструкции на нескольких языках доступны на сайте федерального автодорожного управления (OFROU/ASTRA).