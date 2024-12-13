Участницы Femen подпилили «Сломанный стул»

Знаковый памятник международной Женевы атакован бензопилой. Это произошло утром 13 декабря (13-е, да еще пятница!) на женевской Площади Наций – активистки феминистского движения из украинского коллектива Femen нанесли заметные повреждения одной из ножек «Сломанного стула», недавно отметившего свое 25-летие, выразив таким образом свой протест против бездействия ООН в отношении России.

Нашим читателям не надо рассказывать об активистках Femen – мы знакомили вас с одной из лидеров группы Анной Гуцол и сообщали о том, что буквально через несколько дней после интервью она попросила убежище в Швейцарии.

Однако одно дело распоряжаться собственным телом, а другое – уродовать памятник, да еще такой символический: бензопила оставила следы на одной из ножек, на уровне 1м20. Это, как ни крути, вандализм. Однако четыре активистки, при посадке в полицейский «уазик» прикрывшие полунаготу кто шубой, кто курткой, так не считают. На своем аккаунте в сети X активистки выложили фотографии своей акции. «Сегодня Femen организовали демонстрацию возле «Сломанного стула» в Женеве – символа борьбы с противопехотными минами, которые калечат и убивают мирных жителей. Активистки Яна Федорец и Диана Ушкаленко осудили лицемерие ООН, которая терпит незаконную оккупацию Россией штаб-квартиры СССР, в то время как именно она стоит за этой трагедией в Украине.»

Помимо нательных надписей, дамы продемонстрировали еще и незнание внутренних правил ООН. А вот сочувствия не вызвали: НПО Handicap International, в июле заказавшая реставрацию Стула и потратившая на нее 75 тысяч шв. франков, выделенных различными фондами, сообщила женевскому телеканалу Léman Bleu, что подаст жалобу.