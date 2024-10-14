Швейцария организует Конференцию по противоминной деятельности Украины (UMAC2024) |La Suisse organise l’Ukraine Mine Action Conference 2024

Опыт конференции в Бюргенштоке явно пошел на пользу швейцарскому МИДу – по крайней мере в том, что касается точности формулировок. Если на берегу Люцернского озера витали сомнения в том, кто, собственно, там главным, то на берегу Женевского все предельно ясно: новая конференция организуется не просто «по просьбе» Украины, а непосредственно вместе с ней в качестве полноценного партнера.