Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 14.10.2024.
Она пройдет 17 и 18 октября 2024 года в бизнес-школе EHL Hospitality в Лозанне и призвана подчеркнуть фундаментальную важность гуманитарного разминирования как части социально-экономического восстановления Украины.|
Elle se tiendra du jeudi 17 au vendredi 18 octobre 2024 à Lausanne, à l’EHL Hospitality Business School, et a pour objectif de souligner l’importance fondamentale du déminage humanitaire dans le cadre de la reconstruction sociale et économique du pays.
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