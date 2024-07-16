Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам |La Lituanie se retire de la Convention contre les sous-munitions

Наша Газета уже не раз имела возможность рассказать о деятельности неправительственной организации Handicap International, которая на протяжении более сорока лет работает в условиях конфликтов и катастроф, помогая людям с ограниченными возможностями. Многолетнюю борьбу НПО против взрывчатых боеприпасов символизирует скульптура «Сломанный стул», созданная Даниэлем Берсе по заказу Handicap International и установленная в Женеве напротив здания Дворца Наций. Этот памятник призван напоминать международному сообществу об обязательствах соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население от применения взрывчатки в населенных пунктах.