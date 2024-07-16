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вторник, 16 июля 2024 года   

Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам |La Lituanie se retire de la Convention contre les sous-munitions

Автор: , Женева, .

Кассетные бомбы © Ph. Houliat /Handicap International

Планы Вильнюса вызывают глубокую озабоченность расположенной в Женеве международной гуманитарной организации Handicap International.

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Les intentions de Vilnius inquiètent vivement l'organisation humanitaire Handicap International, basée à Genève.

Наша Газета уже не раз имела возможность рассказать о деятельности неправительственной организации Handicap International, которая на протяжении более сорока лет работает в условиях конфликтов и катастроф, помогая людям с ограниченными возможностями. Многолетнюю борьбу НПО против взрывчатых боеприпасов символизирует скульптура «Сломанный стул», созданная Даниэлем Берсе по заказу Handicap International и установленная в Женеве напротив здания Дворца Наций. Этот памятник призван напоминать международному сообществу об обязательствах соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население от применения взрывчатки в населенных пунктах.

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международные организации в Женеве
кассетные бомбы боеприпасы
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