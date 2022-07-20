Почему раненые украинцы не могут лечиться в Швейцарии? |Pourquoi les Ukrainiens blessés ne peuvent-ils pas être soignés en Suisse?

С начала войны в Украине швейцарские власти аргументируют каждое свое действие с точки зрения нейтрального статуса страны, и иногда это приводит к парадоксальным решениям. Так, присоединение к санкциям и поставка деталей для вооружений не нарушают нейтралитет, чего не скажешь о лечении в Швейцарии украинских раненых. По сообщениям газеты Tages-Anzeiger, в Берн поступил запрос от НАТО о возможном приеме раненых украинцев. Кантональные директора здравоохранения заявили о готовности оказывать помощь, но Конфедерация наложила вето на эту просьбу, сославшись на нейтралитет.