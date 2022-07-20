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среда, 20 июля 2022 года   

Почему раненые украинцы не могут лечиться в Швейцарии?|Pourquoi les Ukrainiens blessés ne peuvent-ils pas être soignés en Suisse?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 20. 07. 2022.

Нейтралитет не мешает швейцарским учреждениям вывешивать украинские флаги, но не позволяет принимать раненых… Фото: Nashagazeta.ch

Конфедерация отклонила просьбу НАТО, сославшись на свой нейтралитет и Женевские конвенции.

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La Confédération a refusé la demande de l’OTAN, invoquant sa neutralité et les Conventions de Genève.

С начала войны в Украине швейцарские власти аргументируют каждое свое действие с точки зрения нейтрального статуса страны, и иногда это приводит к парадоксальным решениям. Так, присоединение к санкциям и поставка деталей для вооружений не нарушают нейтралитет, чего не скажешь о лечении в Швейцарии украинских раненых. По сообщениям газеты Tages-Anzeiger, в Берн поступил запрос от НАТО о возможном приеме раненых украинцев. Кантональные директора здравоохранения заявили о готовности оказывать помощь, но Конфедерация наложила вето на эту просьбу, сославшись на нейтралитет.

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