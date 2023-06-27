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вторник, 27 июня 2023 года   

Швейцария в биполярном мире |La Suisse dans un monde bipolarisé

Автор: , Берн, .

Здание NDB/SRC в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

Война в Украине и риск шпионажа со стороны России и Китая стали одними из главных тем нового доклада Федеральной разведывательной службы (NDB/SRC).

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La guerre en Ukraine et le risque d’espionnage par la Russie et la Chine figurent parmi les principaux thèmes d’un nouveau rapport du Service de renseignement de la Confédération (NDB/SRC).

Какое влияние оказывает война в Украине на национальную и международную политику безопасности? Этот вопрос оказался в центре внимания 92-страничного аналитического обзора, подготовленного сотрудниками швейцарской разведки.

«Россия разрушила основанный на правилах европейский миропорядок. Международные площадки по укреплению мира и коллективной безопасности, такие как ООН и ОБСЕ, стали еще менее эффективными, а новый стабильный мировой порядок не предвидится», - констатируют авторы доклада «Безопасность Швейцарии 2023». По их оценкам, нынешний переходный период характеризуется соперничеством между крупными державами. При этом война усиливает тенденцию к биполярности: в то время как Европа остается стратегически зависимой от США, Китай заявляет о себе как о полюсе, противостоящем Западу. 

Пока Китай и Россия пытаются изменить статус-кво в отношении существующих институтов, правил и норм, другие страны, например, Турция, Индия и Саудовская Аравия, стараются расширить собственное пространство для маневра. Что касается Индо-Тихоокеанского региона, то Китай стал для Японии «величайшим стратегическим вызовом в истории». В центре геостратегической напряженности между Китаем и США останется Тайвань, но швейцарская разведка считается маловероятным, что Китай начнет вооруженный конфликт с Тайванем в 2023 году. В Африке обостряется борьба за влияние между западными государствами и Россией или Китаем. В общем, неспокойно буквально везде.

Противостояние мировых держав не проходит бесследно и для альпийской республики, где одной из главных проблем остается иностранная шпионская деятельность, в частности китайская и особенно – российская. Швейцария, на территории которой расположены многочисленные международные организации, считается одной из стран Европы, где под дипломатическим прикрытием работает наибольшее число сотрудников российских спецслужб. Угрозу шпионажа повышает и мандат Швейцарии в Совете Безопасности ООН. По данным разведки, как минимум треть из 220 россиян, имеющих дипломатическую или консульскую аккредитацию в Женеве или Берне, вероятно, работают на спецслужбы. С одной стороны, работа агентов усложнилась, поскольку они находятся под усиленным наблюдением и сталкиваются с большим недоверием. С другой, война предоставила российским спецслужбам возможность внедрить больше своих сотрудников в европейских странах в качестве беженцев, но подобный статус не позволяет им вращаться в тех же кругах, что и дипломатам. Любопытно, что, в отличие от своих российских коллег, сотрудники китайских спецслужб чаще используют недипломатическое прикрытие, выдавая себя за ученых, журналистов или бизнесменов.

Примечательная деталь: в отчете неоднократно подчеркивается стабильность режима Владимира Путина. На состоявшейся в понедельник пресс-конференции директор NDB/SRC Кристиан Дуссе назвал предпринятую Евгением Пригожиным попытку военного переворота существенным потрясением для системы и серьезным внутриполитическим вызовом для Владимира Путина. По его словам, делать какие-либо выводы рано, поскольку многое пока неясно, однако режим на данный момент все еще стабилен.

Помимо шпионажа Федеральная разведывательная служба обеспокоена вопросами передачи России товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Швейцария не застрахована от этого, так как некоторые гражданские компоненты швейцарского производства можно найти в российской военной технике. Пытаясь обойти санкции, Россия теперь использует компании, расположенные в странах Евразийского экономического союза, а также в Турции и Индии, поэтому контроль над цепочками поставок очень сложен и должен быть распространен на регионы, которые до сих пор практически не привлекали внимания.

Аналитики считают маловероятным, что война будет решена военным путем к концу 2023 года. Даже неудачи не заставят Россию отказаться от своих целей, а также от войны против Запада. Разведка ожидает затяжного конфликта, который может завершиться прекращением огня: давление со стороны западных стран, скорее всего, усилится, а вместе с ним и вероятность того, что Украина пойдет на переговоры с агрессором.

Что касается ядерного оружия, то его применение Россией в Украине Берн считает «очень маловероятным». Впрочем, вероятность увеличится, если в результате войны Россия увидит угрозу своему существованию. Тем временем в самой Швейцарии усиливается политическая борьба вокруг подписания Договора ООН о запрещении ядерного оружия. Еще в 2018 году обе палаты парламента, Национальный совет и Совет кантонов, приняли решение о ратификации документа, но пять лет спустя этого так и не произошло. Как стало известно швейцарским журналистам, НАТО оказывает давление на Берн, уверяя, что более тесное сотрудничество с Альянсом несовместимо с подписанием документа. Политическое давление внутри страны также растет: в конце апреля комиссия по иностранным делам Национального совета отправила Федеральному совету письму с напоминанием о том, что Берн должен присоединиться к договору. Ожидается, что Федеральный совет примет решение в ближайшие несколько недель.

Добавим, что в докладе NDB/SRC перечислены и другие угрозы безопасности, включая кибератаки, а также терроризм и джихадизм. В настоящее время наиболее правдоподобным сценарием может быть теракт, совершенный отдельным человеком, возможно, психологически неустойчивым. В центре внимания разведки находится и борьба с насильственным экстремизмом, как левым, так и правым.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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