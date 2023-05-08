Швейцария – председатель Совета Безопасности ООН |La Suisse à la tête du Conseil de sécurité de l’ONU

Наша Газета подробно рассказывала об ожиданиях, которые связывает правительство Швейцарской Конфедерации с ее месячным председательством в Совете Безопасности ООН, осуществляемым в соответствии с принципом ротации 15 его членов. Своей очереди Швейцария дожидалась с 2011 года, когда страна, последней в западном мире вступившая, в 2002 году, в ООН подала свою кандидатуру. Учитывая связанные с этой важной и почетной должностью дополнительные расходы, МИД Швейцарии уже заметил, что нецелесообразно стремиться к участию в работе исполнительного органа ООН чаще, чем раз в 20 лет. Так что звездным часом, а вернее месяцем надо воспользоваться сейчас. Подготовка велась активно и тщательно, а состав швейцарского представительства при ООН в Нью-Йорке пополнился порядка 50 профессионалами, тридцать из которых работают почти исключительно над вопросами, связанными с этим временным мандатом. Понятно, что в сегодняшнем геополитическом контексте на швейцарских дипломатов возложена и очень трудная, и очень ответственная задача, но есть все основания предполагать, что они справятся с ней по-швейцарски: спокойно, качественно и без сюрпризов.