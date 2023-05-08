Автор: Надежда Сикорская, Берн-Нью-Йорк, 8. 05. 2023.
Сегодня ровно неделя, как маленькая страна занимает главное место за почти круглым столом одного из шести главных органов международной дипломатии. Что уже сделано и что еще предстоит?|
Voici une semaine que notre petit pays préside un de six organes onusiens de plus importants. Quels sont les premiers résultats et les buts à attendre ?
Наша Газета подробно рассказывала об ожиданиях, которые связывает правительство Швейцарской Конфедерации с ее месячным председательством в Совете Безопасности ООН, осуществляемым в соответствии с принципом ротации 15 его членов. Своей очереди Швейцария дожидалась с 2011 года, когда страна, последней в западном мире вступившая, в 2002 году, в ООН подала свою кандидатуру. Учитывая связанные с этой важной и почетной должностью дополнительные расходы, МИД Швейцарии уже заметил, что нецелесообразно стремиться к участию в работе исполнительного органа ООН чаще, чем раз в 20 лет. Так что звездным часом, а вернее месяцем надо воспользоваться сейчас. Подготовка велась активно и тщательно, а состав швейцарского представительства при ООН в Нью-Йорке пополнился порядка 50 профессионалами, тридцать из которых работают почти исключительно над вопросами, связанными с этим временным мандатом. Понятно, что в сегодняшнем геополитическом контексте на швейцарских дипломатов возложена и очень трудная, и очень ответственная задача, но есть все основания предполагать, что они справятся с ней по-швейцарски: спокойно, качественно и без сюрпризов.
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