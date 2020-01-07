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вторник, 7 января 2020 года   

Швейцария обвиняет двух граждан Украины в отмывании денег|Deux citoyens ukrainiens sont accusés du blanchiment d’argent en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 01. 2020. Просмотров: 678

Один из обвиняемых – экс-депутат Верховной рады Николай Мартыненко. Фото: Вадим Чуприна, Wikimedia Commons

Генеральная прокуратура Конфедерации (MPC) подала в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Их обвиняют в отмывании через швейцарский финансовый центр около 2,8 млн евро.

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Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé un acte d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral à l’encontre du citoyen ukrainien et député du Parlement ukrainien durant de nombreuses années Mykola Martynenko ainsi qu’à l’encontre d’un deuxième citoyen ukrainien. Ils sont accusés d’avoir blanchi en bande environ EUR 2,8 millions à travers la place financière suisse.

О том, что швейцарская прокуратура выдвинула обвинения в отмывании денег (соответствующие пункты статьи 305 Уголовного кодекса Конфедерации) против двух граждан Украины, стало известно из опубликованного 20 декабря 2019 года коммюнике. Речь идет о Николае Мартыненко, который был депутатом Верховной рады с 1998 по 2016 годы и возглавлял парламентский комитет по вопросам энергетики и атомной политики, и об еще одном украинском гражданине, имя которого не называется. Действуя сообща, они смогли «отмыть» через Швейцарию около 2,8 млн евро. Конфисковать эти средства, впрочем, не удалось, так как они были использованы для оплаты частных расходов и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Николай Мартыненко, в частности, поручил своему партнеру создать оффшорную компанию в Панаме, уточняется в коммюнике прокуратуры. Директорами компании были назначены граждане Панамы, которые сразу передали доверенность второму обвиняемому. Он же, по поручению Николая Мартыненко, отвечал за открытие банковского счета в Швейцарии от имени оффшорной компании и зарегистрировал Мартыненко в качестве бенефициарного собственника активов, которые затем должны были быть переведены на этот счет.

Прокуратура подозревает, что эти средства были получены в результате незаконных действий, совершенных на территории Украины и Чехии и расследуемых в настоящее время компетентными органами этих стран. Речь идет о подозрении в выплате незаконных комиссионных, которые чешский поставщик компонентов для атомных электростанций SKODA JS перевел на швейцарский счет оффшорной компании Мартыненко в обмен на присуждение контракта на поставку комплектующих Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», являющейся государственным оператором четырех действующих в Украине атомных электростанций.

По информации Tages-Anzeiger, уголовное дело в отношении Мартыненко по подозрению в отмывании денег было открыто в Швейцарии в августе 2013 года, т.е. расследование всех обстоятельств длилось более шести лет. Швейцарская прокуратура выразила благодарность своим украинским и чешским коллегам «за ценное сотрудничество». Примечательно, что необходимая швейцарским следователям информация для выдвинения обвинения была передана в рамках процедуры оказания правовой помощи после того, как расследованием дела в 2016 году занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Кроме того, в Швейцарии имя Мартыненко упоминается и в другом деле, добавляет Tages-Anzeiger. Бывший украинский депутат нанял немецкого частного детектива, которая подкупила сотрудника цюрихской полиции, чтобы получить информацию о ходе расследования в отношении Мартыненко. Полицейский был арестован в апреле 2017 года. Первое обвинение против него было отклонено Цюрихским окружным судом, однако кантональная прокуратура намерена предъявить ему повторное обвинение в январе этого года.

В самой Украине Мартыненко, которого в швейцарских СМИ называют доверенным лицом экс-президента Петра Порошенко, также проходит обвиняемым по эпизоду, связанному с закупкой для ГП «ВостГОК» по завышенным ценам уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions. По оценкам НАБУ, нанесенный Украине ущерб составляет 17,28 млн долларов. Дела НАЭК «Энергоатом» и ГП «ВостГОК» рассматриваются в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС). Напомним, что до вынесения приговора в отношении обвиняемых действует презумпция невиновности.

 

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