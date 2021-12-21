Лавинообразное развитие нейротехнологий, которые все больше влияют на нашу жизнь, сегодня ни для кого не является секретом. Даже те, кто специально не интересуются новостями на эту тему, хотя бы мельком слышали о том, что люди, которые провели долгое время в инвалидной коляске, начинают ходить благодаря технологическому прогрессу, и что в обозримом будущем исследователи надеются получить возможность читать мысли. Недалек тот день, когда имплантаты позволят вылечивать слепоту и глухоту, а с помощью мозговых стимуляторов можно будет улучшить качество жизни людей, страдающих болезнью Альцгеймера, Паркинсона или шизофренией. Сегодня нейротехнологии позволяют пациентам, потерявшим какую-либо конечность, управлять протезами. Разумеется, такие прорывы интересуют армию, политиков и коммерческие предприятия, и в этой ситуации все большую актуальность приобретает вопрос прав нашего мозга.

Биотехник лозаннского и цюрихского политехов Марчелло Янка подчеркнул в интервью RTS, что регламентировать деятельность в этой области необходимо в обязательном порядке. Он пояснил, что применение нейротехнологий в медицине строго определено в соответствующих законах, но в коммерческой сфере таких законов нет. На фоне этого вызывают беспокойство новости о том, что компания Facebook не первый год ищет способ установить прямую связь между мозгом и компьютером, чтобы не пользоваться мышкой или не прикасаться к экрану пальцем. В настоящее время сотрудники Марка Цукерберга разрабатывают браслет, позволяющий управлять машиной с помощью электрических сигналов, передаваемых мозгом в мышцы. Основанная Илоном Маском компания Neuralink работает над мозговыми имплантатами, способными вернуть парализованным пациентам возможность двигаться. С одной стороны – это прекрасные новости, но где электронные устройства, там и хакеры: не исключено, что однажды злые гении начнут «взламывать» мозги людей или манипулировать ими, превращая их в живые гаджеты.

Именно поэтому эксперты говорят о необходимости опередить технологии и своевременно принять нужные законы. Ученый-нейробиолог Колумбийского университета (США) Рафаэль Юсте запустил инициативу NeuroRights с целью убедить правительства всех стран принять меры по правовой защите разума в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. NeuroRights призывает включить в национальные законодательства пять нейроправ: право на личную идентичность, свободу воли, неприкосновенность частной жизни, равный доступ к устройствам «умственного расширения» и защиту от предубеждений при разработке алгоритмов.

Как видно, лучше всех это поняли в Чили, потому что парламент этой страны поддержал законопроект о внесении изменений в Конституцию с целью гарантировать «умственную целостность и неприкосновенность на фоне прогресса нейротехнологий». Подобные изменения рассматриваются в Европейском совете и ОЭСР. Будем качать нейроправа?