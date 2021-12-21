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19.12.2021 - 10:53Владислав Клюшин экстрадирован в США

Права мозга, и как их защитить?|Comment protéger les droits du cerveau?

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 21. 12. 2021.

© geralt/pixabay.com

Запись снов в популярных видеоформатах, чтение мыслей и передача в мозг изображений предметов, которых на самом деле нет в окружающей обстановке – все это не за горами, поэтому многие эксперты говорят о необходимости законодательно защитить, пока не поздно, права мозга, или нейроправа.|
L'enregistrement de rêves dans des formats vidéo populaires, la lecture des pensées et la transmission d'images d'objets au cerveau qui ne se trouvent pas dans l'environnement, tout cela n’est pas loin, c'est pourquoi de nombreux experts parlent de la nécessité de protéger par voie législative, avant qu'il ne soit trop tard, les droits du cerveau, ou neurodroits.
Лавинообразное развитие нейротехнологий, которые все больше влияют на нашу жизнь, сегодня ни для кого не является секретом. Даже те, кто специально не интересуются новостями на эту тему, хотя бы мельком слышали о том, что люди, которые провели долгое время в инвалидной коляске, начинают ходить благодаря технологическому прогрессу, и что в обозримом будущем исследователи надеются получить возможность читать мысли. Недалек тот день, когда имплантаты позволят вылечивать слепоту и глухоту, а с помощью мозговых стимуляторов можно будет улучшить качество жизни людей, страдающих болезнью Альцгеймера, Паркинсона или шизофренией. Сегодня нейротехнологии позволяют пациентам, потерявшим какую-либо конечность, управлять протезами. Разумеется, такие прорывы интересуют армию, политиков и коммерческие предприятия, и в этой ситуации все большую актуальность приобретает вопрос прав нашего мозга. 
 
В Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL) ученые идут еще дальше и работают над «расширенным» человеком, у которого благодаря технологиям будут улучшены какие-либо способности, информирует телерадиокомпания RTS. Например, такой человек мог бы управлять одновременно тремя руками или одинадцатью пальцами на руках и т.д. Проблема в том, что реализация таких идей подразумевает постоянное считывание информации из мозга и передачу информации в мозг. Возникает закономерный вопрос: где находятся границы частной жизни, переходить которые нельзя? И, следуя этой логике, кто получает авторские права на записанный сон? Как сделать так, чтобы доступ к повышающим интеллект устройствам не ограничили богатые и влиятельные люди? Какие законы следует принять, чтобы никто не мог изменить память другого человека посредством нейронного имплантата? Как, в конце концов, защитить свои мысли, если появится техническая возможность их читать?
 
Биотехник лозаннского и цюрихского политехов Марчелло Янка подчеркнул в интервью RTS, что регламентировать деятельность в этой области необходимо в обязательном порядке. Он пояснил, что применение нейротехнологий в медицине строго определено в соответствующих законах, но в коммерческой сфере таких законов нет. На фоне этого вызывают беспокойство новости о том, что компания Facebook не первый год ищет способ установить прямую связь между мозгом и компьютером, чтобы не пользоваться мышкой или не прикасаться к экрану пальцем. В настоящее время сотрудники Марка Цукерберга разрабатывают браслет, позволяющий управлять машиной с помощью электрических сигналов, передаваемых мозгом в мышцы. Основанная Илоном Маском компания Neuralink работает над мозговыми имплантатами, способными вернуть парализованным пациентам возможность двигаться. С одной стороны – это прекрасные новости, но где электронные устройства, там и хакеры: не исключено, что однажды злые гении начнут «взламывать» мозги людей или манипулировать ими, превращая их в живые гаджеты.
 
Именно поэтому эксперты говорят о необходимости опередить технологии и своевременно принять нужные законы. Ученый-нейробиолог Колумбийского университета (США) Рафаэль Юсте запустил инициативу NeuroRights с целью убедить правительства всех стран принять меры по правовой защите разума в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. NeuroRights призывает включить в национальные законодательства пять нейроправ: право на личную идентичность, свободу воли, неприкосновенность частной жизни, равный доступ к устройствам «умственного расширения» и защиту от предубеждений при разработке алгоритмов.
 
Как видно, лучше всех это поняли в Чили, потому что парламент этой страны поддержал законопроект о внесении изменений в Конституцию с целью гарантировать «умственную целостность и неприкосновенность на фоне прогресса нейротехнологий». Подобные изменения рассматриваются в Европейском совете и ОЭСР. Будем качать нейроправа?

 

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