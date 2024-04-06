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воскресенье, 7 апреля 2024 года   

Если вопрос о нейтралитете Швейцарии будет вынесен на голосование, швейцарцы проголосуют за сохранение нейтралитета или нет?

Да
0% (0 голосов)
Нет
0% (0 голосов)
Всего голосов: 0

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понедельник, 22 апреля 2024 года
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