Если вопрос о нейтралитете Швейцарии будет вынесен на голосование, швейцарцы проголосуют за сохранение нейтралитета или нет?

Новые виды мошенничества в ШвейцарииФальшивые драгоценности в почтовом ящике, искусственный интеллект, поддельные покупатели – злоумышленники используют для обмана все более изощренные уловки.
Какую ипотечную стратегию лучше выбрать?Как отреагировал рынок недвижимости на снижение ключевой ставки Нацбанка? И что стоит учитывать тем, кто планирует взять кредит на покупку дома или квартиры?
За чей счет будет выплачиваться 13-я пенсия?Федеральный совет представил два варианта финансирования дополнительной пенсии – оба предусматривают увеличение отчислений с заработной платы.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.