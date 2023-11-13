Неудавшийся маневр России в Женеве |La manœuvre ratée de la Russie à Genève

Базирующаяся в Женеве Международная организация труда (МОТ) еще в марте 2022 года приняла резолюцию, призывающую Россию «немедленно и безоговорочно прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины». По сообщениям Le Temps, российская сторона не так давно попыталась внести изменения в этот текст.