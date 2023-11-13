Автор: Заррина Салимова, Женева, 13.11.2023.
Журналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.|
Les journalistes du Temps ont attiré l’attention sur un épisode intéressant qui s’est déroulé lors de la 349e session de l’Organisation internationale du travail la semaine dernière.
Базирующаяся в Женеве Международная организация труда (МОТ) еще в марте 2022 года приняла резолюцию, призывающую Россию «немедленно и безоговорочно прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины». По сообщениям Le Temps, российская сторона не так давно попыталась внести изменения в этот текст.
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