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понедельник, 13 ноября 2023 года   

Неудавшийся маневр России в Женеве |La manœuvre ratée de la Russie à Genève

Автор: , Женева, .

Здание штаб-квартиры МОТ в Женеве. Фото: FIPOI

Журналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.

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Les journalistes du Temps ont attiré l’attention sur un épisode intéressant qui s’est déroulé lors de la 349e session de l’Organisation internationale du travail la semaine dernière.

Базирующаяся в Женеве Международная организация труда (МОТ) еще в марте 2022 года приняла резолюцию, призывающую Россию «немедленно и безоговорочно прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины». По сообщениям Le Temps, российская сторона не так давно попыталась внести изменения в этот текст.

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