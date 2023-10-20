Швейцария продолжит поддержку Молдовы |La Suisse continuera à soutenir la Moldova

Республика Молдова серьезно пострадала от последствий войны, развязанной Россией против Украины, приняв на своей небольшой территории около 110 тысяч украинских беженцев – больше, чем любая другая европейская страна в соотношении с собственным населением. К этому «человеческому фактору» надо добавить произошедший в период пандемии коронавируса застой, растущую инфляцию и проблемы с энергоснабжением.