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пятница, 20 октября 2023 года   

Швейцария продолжит поддержку Молдовы |La Suisse continuera à soutenir la Moldova

Автор: , Берн, .

Найдите справа Иньяцио Кассиса © Moldova Support Platform

17 октября 2023 года федеральный советник Иньяцио Кассис посетил Кишинев, где принял участие в 4-й конференции «Платформы поддержки Молдовы», куда он приехал с хорошей новостью.

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Le 17 octobre le conseiller fédéral Ignazio Cassis a participé à la 4ème édition de la «Moldova Support Platform», à Chisinau, où il est arrivé porteur d’une bonne nouvelle.

 

Республика Молдова серьезно пострадала от последствий войны, развязанной Россией против Украины, приняв на своей небольшой территории около 110 тысяч украинских беженцев больше, чем любая другая европейская страна в соотношении с собственным населением. К этому «человеческому фактору» надо добавить произошедший в период пандемии коронавируса застой, растущую инфляцию и проблемы с энергоснабжением.

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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