Автор: Надежда Сикорская, Берн, 20.10.2023.
17 октября 2023 года федеральный советник Иньяцио Кассис посетил Кишинев, где принял участие в 4-й конференции «Платформы поддержки Молдовы», куда он приехал с хорошей новостью.|
Le 17 octobre le conseiller fédéral Ignazio Cassis a participé à la 4ème édition de la «Moldova Support Platform», à Chisinau, où il est arrivé porteur d’une bonne nouvelle.
Республика Молдова серьезно пострадала от последствий войны, развязанной Россией против Украины, приняв на своей небольшой территории около 110 тысяч украинских беженцев – больше, чем любая другая европейская страна в соотношении с собственным населением. К этому «человеческому фактору» надо добавить произошедший в период пандемии коронавируса застой, растущую инфляцию и проблемы с энергоснабжением.
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