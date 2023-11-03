Стабилизация ситуации в Украине пока не предвидится, поэтому действие статуса S для украинских беженцев в Швейцарии будет продлено до 4 марта 2025 года. Федеральный совет принял это решение вслед за странами Евросоюза, объявившими 19 октября о продлении временной защиты. В том, что Берн следует за Брюсселем, нет ничего удивительного, так как Швейцария входит в Шенгенскую зону – швейцарские власти ранее заявляли, что этот вопрос будет решаться в координации с европейскими странами.

По состоянию на конец октября, около 66 000 выходцев из Украины имели активный статус S. Напомним, что этот инструмент, впервые активизированный в марте 2022 года, предоставляет временную защиту людям, которым грозит серьезная опасность.

По сообщениям швейцарских СМИ, федеральный советник Альберт Решти призвал отправить украинских беженцев обратно в некоторые регионы страны, что соответствует позиции победившей на последних парламентских выборах Народной партии Швейцарии (UDC/SVP), членом которой он является. Федеральный совет с этим не согласен. Как отмечается в официальном коммюнике, отмена статуса S возможна только в том случае, если ситуация в Украине нормализуется на длительный срок, а население больше не будет подвергаться серьезной общей опасности. Такого развития событий, судя по всему, пока ожидать не стоит – военные действия по-прежнему могут происходить на всей территории Украины.

Народная партия Швейцарии раскритиковала решение правительства, отметив в коммюнике, что «левоцентристское большинство в Федеральном совете не выполняет обещания, которые оно дало общественности, заявив, что этот статус ориентирован на возвращение беженцев». В свою очередь Швейцарская организация помощи беженцам (OSAR) приветствовала продление статуса S, который не должен быть отменен до тех пор, пока не закончится война, не будет подписано мирное соглашение и не будут гарантированы условия безопасности на местах.

Примечательно, что Федеральный совет впервые поставил цель по интеграции украинских беженцев на швейцарский рынок труда. Согласно планам правительства, к концу 2024 года 40% работоспособных обладателей статуса S должны найти работу. В настоящее время трудоустроены только 20% из них. Как именно власти будут достигать этого показателя, пока неясно. Очевидно, что признание дипломов и сертификатов облегчило бы многим соискателям поиск работы. Конкретные предложения в официальном коммюнике не приводятся. Отмечается только то, что департамент юстиции и полиции в сотрудничестве с департаментом экономики, образования и науки и социальными партнерами разработает новые меры. Известно, например, что кантоны должны будут придерживаться более строгих правил использования федеральных субсидий, а языковые курсы должны быть доступны для всех просителей убежища из Украины. Напомним, что Конфедерация выделяет 3 000 франков на человека в год, в частности, на изучение языка, причем эта сумма выплачивается кантонам частями.

Как добавляет Tages-Anzeiger, согласно результатам недавнего опроса компаний, недостаточное знание языка оказывается самым серьезным препятствием для трудоустройства. Отсутствие учреждений по уходу за детьми также представляет проблему. Некоторые признают, что компании неохотно берут на работу людей со статусом S, в том числе и потому, что никто не знает, как долго он будет действовать. В целом, наибольшего успеха в вопросе интеграции украинских беженцев на рынке труда добился кантон Цуг, где уровень занятости в этой группе населения составляет более 30% – этому способствуют индивидуальные меры поддержки и тесное сотрудничество с профессиональными и волонтерскими организациями. Кантональные различия обусловлены также экономическими причинами: чем ниже уровень безработицы в кантоне, тем выше уровень занятости украинских беженцев, и наоборот.

Зачем же власти хотят усилить профессиональную интеграцию обладателей статуса S? Из соображений экономии, чтобы сократить расходы на социальные пособия? Отчасти, но не только по этой причине. Активное участие в социальной жизни – в интересах самих беженцев. Неизвестно, как долго им придется прожить в Швейцарии и когда закончится война: это время можно было бы использовать для получения востребованного образования, поддержания и развития профессиональных навыков, которые позже можно будет использовать как на родине, так и в любой другой стране.

Добавим, что ранее Берн в сотрудничестве с кантонами уже подготовил предварительный план отмены статуса S, предусматривающий, среди прочего, денежные выплаты, размер которых будет зависеть от времени выезда – чем быстрее человек покинет страну, тем выше будет сумма. Для тех, кто будет вынужден уехать по принуждению, Швейцария уже заключила с Украиной соглашение о реадмиссии.