Автор: Надежда Сикорская, Москва-Киев-Женева, 16. 03. 2022.
В понедельник 14 марта, ворвавшись в студию во время прямого эфира, скромный редактор Первого канала российского телевидения за несколько секунд ворвалась в европейскую историю.|
Lundi le 14 mars, en entrant d’un saut dans le studio de la Première chaîne de la télévision russe, sa modeste employée est entrée d’un saut dans l’histoire européenne.
Всего неделю назад, по традиции адресуя вам наши добрые пожелания в день 8 марта, который в этом году был совсем не праздничным, мы привели горькие слова Светланы Алексиевич о том, что у войны не женское лицо. А вот лицо российского сопротивления братоубийственной войне оказалось женским.
В нашем советском детстве нас приучали петь песни безумству храбрых и тех, кто так и не научился ползать, какие бы ни были обстоятельства. И мы пели, причем вполне искренно, ведь слова-то правильные. Каждое время рождает своих героев. 14 марта 2022 года мир узнал имя героини нашего времени – Марины Овсянниковой, и безумной ее не назовешь.
Внешне Марина, родившаяся в 1978 году в Одессе (ее девичья фамилия Ткачук), – роскошная блондинка того самого типа русской женщины, над которым на западе принято посмеиваться. Многие комментаторы отметили ее аккуратный макияж на протяжении всей истории. Повод ли это для сомнений в ее правдивости?
Для тех, кто каким-то образом пропустил это беспрецедентное событие, рассказываем суть. 14 марта 2022 года во время вечернего прямого эфира телепрограммы «Время» на Первом канале, самой рейтинговой программы российского телевидения, ведущая Екатерина Андреева вещала о «специальной военной операции». Неожиданно у нее за спиной возникла женщина, лицо которой многомилионной аудитории было до тех пор неизвестно. В руках она держала антивоенный плакат, с содержанием которого вы можете ознакомиться, благо история его сохранила. Подобная «помеха» не прервала плавного рассказа Андреевой о том, председатель правительства Михаил Мишустин призывает премьер-министра Белоруссии Романа Головченко усилить сотрудничество для противостояния международным санкциям – профессиональная закалка, нечего сказать. (Стоит заметить, что из Швейцарии Первый канал сейчас не доступен – при попытке зайти через интернет на экране появляется 403 – Forbidden».)
Почти сразу после инцидента стало известно, что администрация «Первого канала» начала проводить служебную проверку, что Овсянникова была задержана полицией и доставлена в отдел полиции ОМВД по Останкинскому району, где в её отношении, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах и юриста Павла Чикова, составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьёй 20.3.3. КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Позже появилась информация ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, что против Овсянниковой планируют возбудить уголовное дело по статье 207.3 УК РФ, предполагающей наказание за «распространение фейков о деятельности Вооруженных сил» и появившейся на фоне спецоперации на Украине. Начались гадания: если дело возбудят по части первой, то журналистке грозит до 3 лет колонии, а если по части третьей статьи 207.3 (тяжкие последствия), то до 15 лет лишения свободы. Известно, что адвокатами Марины Овсянниковой, которой грозит до 15 лет тюрьмы, выступили Даниил Берман, Дмитрий Захватов и Анастасия Костанова, но встретиться с подзащитной им пока не удалось.
Что известно о самой Марине? Самое главное о себе эта выпускница факультета журналистики Кубанского университета и мать двоих детей рассказала о себе сама в заранее записанном видеообращении. Вот его текст.
«То, что сейчас происходит на Украине – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек – Владимир Путин.
Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее [в цветах российского и украинского флагов] — символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться.
К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.
Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны.
Мы, русские люди — думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех».
Объективности ради скажем, что в то время, как кто-то сразу принял случившееся за чистую монету и сравнивает Марину с Натальей Горбаневской в 1968 году, другие предлагают дождаться итогов разбирательства – а вдруг речь идет об инсценировке. Мы, чисто интуитивно, верим в реальность и искренность демарша Марины Овсянниковой – ну очень хочется верить, что хотя бы у некоторых «винтиков» пропагандистской машины еще не совсем атрофировалась совесть. Очень хочется верить, что если несколько секунд ее пребывания в эфире заставят усомниться в объективности программы «Время» тех, кто ее смотрит, то не все еще потеряно.
Уже вчера, во вторник, дело было рассмотрено в Останкинском суде Москвы. Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей - удивительная мягкость. «Овсянникова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ — «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», — сказала пресс-секретарь суда Кристина Явкина. Адвокат Овсянниковой Антон Гашинский пояснил, что административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а детям Марины — 17 и 11. Счастливый конец? Может быть, еще не конец. По данным ТАСС, Следственный комитет также начал доследственную проверку о наличии в действиях Овсянниковой признаков преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Статья 207.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей до реального лишения свободы на срок до 15 лет в зависимости от частей данной статьи. В рамках этой статьи могут быть назначены принудительные или исправительные работы. На наш взгляд, эта история еще получит развитие.
… А в нашей редакции вчера зазвонил телефон. Высветился незнакомый номер с украинским кодом – 380. На проводе оказалась жительница Киева Марина Васильевна Рюйе (французская фамилия досталась в наследство от неудачного первого брака вместе с воспоминаниями о поездках в Париж и Ниццу). «Вы извините, что я Вам звоню. Просто вот почитала вашу газету, и захотелось поговорить, ведь говорить-то не с кем, а тяжело очень, я никогда не думала, что до такого доживу». Говорит – и плачет. «Я – русская, а муж мой – украинец, и нет повода для войны. А тут утром проснулись – там выбухи, тут выбухи, на улицу выходить опасно». (Выбухи на украинском – взрывы. Н.С.)
До недавнего времени Марина Васильевна работала в продовольственном магазине, по ее словам, «шикарном», с фермерскими продуктами, «дуже вкусными». Сейчас магазин закрыт, расчет она получила. Муж-пенсионер. Закупили какие-то продукты, ждут обещанных президентом Зеленским 6500 гривен, все документы оформили. «Мы обычные украинцы, - говорит Марина Васильевна. – Мы живы, спасибо богу за этот день».
Дорогие читатели, разумеется, Наша Газета – не Первый канал, и аудитория у нас поменьше. Но мы искренне стремимся оставаться островком разума и взаимного уважения, и, если хоть одному человеку от наших публикаций становится легче, значит, мы существуем не зря. По крайней мере, хочется в это верить.
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