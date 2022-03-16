Всего неделю назад, по традиции адресуя вам наши добрые пожелания в день 8 марта, который в этом году был совсем не праздничным, мы привели горькие слова Светланы Алексиевич о том, что у войны не женское лицо. А вот лицо российского сопротивления братоубийственной войне оказалось женским.

В нашем советском детстве нас приучали петь песни безумству храбрых и тех, кто так и не научился ползать, какие бы ни были обстоятельства. И мы пели, причем вполне искренно, ведь слова-то правильные. Каждое время рождает своих героев. 14 марта 2022 года мир узнал имя героини нашего времени – Марины Овсянниковой, и безумной ее не назовешь.

Внешне Марина, родившаяся в 1978 году в Одессе (ее девичья фамилия Ткачук), – роскошная блондинка того самого типа русской женщины, над которым на западе принято посмеиваться. Многие комментаторы отметили ее аккуратный макияж на протяжении всей истории. Повод ли это для сомнений в ее правдивости?

Для тех, кто каким-то образом пропустил это беспрецедентное событие, рассказываем суть. 14 марта 2022 года во время вечернего прямого эфира телепрограммы «Время» на Первом канале, самой рейтинговой программы российского телевидения, ведущая Екатерина Андреева вещала о «специальной военной операции». Неожиданно у нее за спиной возникла женщина, лицо которой многомилионной аудитории было до тех пор неизвестно. В руках она держала антивоенный плакат, с содержанием которого вы можете ознакомиться, благо история его сохранила. Подобная «помеха» не прервала плавного рассказа Андреевой о том, председатель правительства Михаил Мишустин призывает премьер-министра Белоруссии Романа Головченко усилить сотрудничество для противостояния международным санкциям – профессиональная закалка, нечего сказать. (Стоит заметить, что из Швейцарии Первый канал сейчас не доступен – при попытке зайти через интернет на экране появляется 403 – Forbidden».)

Почти сразу после инцидента стало известно, что администрация «Первого канала» начала проводить служебную проверку, что Овсянникова была задержана полицией и доставлена в отдел полиции ОМВД по Останкинскому району, где в её отношении, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах и юриста Павла Чикова, составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьёй 20.3.3. КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Позже появилась информация ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, что против Овсянниковой планируют возбудить уголовное дело по статье 207.3 УК РФ, предполагающей наказание за «распространение фейков о деятельности Вооруженных сил» и появившейся на фоне спецоперации на Украине. Начались гадания: если дело возбудят по части первой, то журналистке грозит до 3 лет колонии, а если по части третьей статьи 207.3 (тяжкие последствия), то до 15 лет лишения свободы. Известно, что адвокатами Марины Овсянниковой, которой грозит до 15 лет тюрьмы, выступили Даниил Берман, Дмитрий Захватов и Анастасия Костанова, но встретиться с подзащитной им пока не удалось.

Что известно о самой Марине? Самое главное о себе эта выпускница факультета журналистики Кубанского университета и мать двоих детей рассказала о себе сама в заранее записанном видеообращении. Вот его текст.

«То, что сейчас происходит на Украине – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек – Владимир Путин.

Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее [в цветах российского и украинского флагов] — символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться.

К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны.

Мы, русские люди — думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех».

Объективности ради скажем, что в то время, как кто-то сразу принял случившееся за чистую монету и сравнивает Марину с Натальей Горбаневской в 1968 году, другие предлагают дождаться итогов разбирательства – а вдруг речь идет об инсценировке. Мы, чисто интуитивно, верим в реальность и искренность демарша Марины Овсянниковой – ну очень хочется верить, что хотя бы у некоторых «винтиков» пропагандистской машины еще не совсем атрофировалась совесть. Очень хочется верить, что если несколько секунд ее пребывания в эфире заставят усомниться в объективности программы «Время» тех, кто ее смотрит, то не все еще потеряно.

Уже вчера, во вторник, дело было рассмотрено в Останкинском суде Москвы. Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей - удивительная мягкость. «Овсянникова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ — «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», — сказала пресс-секретарь суда Кристина Явкина. Адвокат Овсянниковой Антон Гашинский пояснил, что административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а детям Марины — 17 и 11. Счастливый конец? Может быть, еще не конец. По данным ТАСС, Следственный комитет также начал доследственную проверку о наличии в действиях Овсянниковой признаков преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Статья 207.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей до реального лишения свободы на срок до 15 лет в зависимости от частей данной статьи. В рамках этой статьи могут быть назначены принудительные или исправительные работы. На наш взгляд, эта история еще получит развитие.

… А в нашей редакции вчера зазвонил телефон. Высветился незнакомый номер с украинским кодом – 380. На проводе оказалась жительница Киева Марина Васильевна Рюйе (французская фамилия досталась в наследство от неудачного первого брака вместе с воспоминаниями о поездках в Париж и Ниццу). «Вы извините, что я Вам звоню. Просто вот почитала вашу газету, и захотелось поговорить, ведь говорить-то не с кем, а тяжело очень, я никогда не думала, что до такого доживу». Говорит – и плачет. «Я – русская, а муж мой – украинец, и нет повода для войны. А тут утром проснулись – там выбухи, тут выбухи, на улицу выходить опасно». (Выбухи на украинском – взрывы. Н.С.)

До недавнего времени Марина Васильевна работала в продовольственном магазине, по ее словам, «шикарном», с фермерскими продуктами, «дуже вкусными». Сейчас магазин закрыт, расчет она получила. Муж-пенсионер. Закупили какие-то продукты, ждут обещанных президентом Зеленским 6500 гривен, все документы оформили. «Мы обычные украинцы, - говорит Марина Васильевна. – Мы живы, спасибо богу за этот день».

Дорогие читатели, разумеется, Наша Газета – не Первый канал, и аудитория у нас поменьше. Но мы искренне стремимся оставаться островком разума и взаимного уважения, и, если хоть одному человеку от наших публикаций становится легче, значит, мы существуем не зря. По крайней мере, хочется в это верить.