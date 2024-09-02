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02.09.2024 - 12:18Строгий приговор для валезанского винодела

Куда заведет Швейцарию ее стремление к безопасности? |Où emmènera la Suisse sa quête de sécurité ?

Автор: , Берн, .

© Keystone

В прошлый четверг исследовательская комиссия, созданная Федеральным департаментом обороны (DDPS), представила свой доклад, содержащий около ста рекомендаций и вызвавший критику со всех сторон.

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Jeudi dernier, la commission d'étude instituée par le Département fédéral de la défense (DDPS) a rendu son rapport. Il présent comment la Suisse pourrait créer une politique de sécurité qui soit adaptée aux menaces et aux dangers futurs, contient une centaine de recommandations et se fait critiqué de partout.

 

Война в Украине кардинально изменила ситуацию для всей Европы, и Швейцария, несмотря на ее формально нейтральный статус, не стала исключением – вопрос безопасности остро встал и здесь. Для того, чтобы выработать будущую политику безопасности на как можно более широкой основе, Департамент обороны (DDPS) год назад создал исследовательскую комиссию в составе 22 человек, в которую вошли шесть парламентариев, представляющих основные политические партии, делегаты от Economiesuisse, эксперты в области безопасности и международной политики, а также военные. Этот состав удовлетворил не всех, прежде всего, социалистов и «зеленых», по мнению которых комиссия отражает линию Виолы Амхерд, возглавляющей Департамент обороны и исполняющей в этом году обязанности президента страны. Ее обвинили в том, что комиссия была подобрана произвольно, что она сама закрыта к диалогу и единолично выбирала темы для освещения в докладе. Обвинения трудно назвать беспочвенными, если учесть, что лишь шесть членов комиссии была делегированы партиями, а остальных Виола Амхерд назначала сама, на свой вкус. (Г-жа Амхерд это обвинение отвергает, уверяя, что даже не знакома лично с большинством экспертов. Но ведь не обязательно быть лично знакомым с кем-то, чтобы знать его позицию.)

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политика безопасности Швейцарии
Швейцария и НАТО
Швейцария и ЕС
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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