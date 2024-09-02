Куда заведет Швейцарию ее стремление к безопасности? |Où emmènera la Suisse sa quête de sécurité ?

Война в Украине кардинально изменила ситуацию для всей Европы, и Швейцария, несмотря на ее формально нейтральный статус, не стала исключением – вопрос безопасности остро встал и здесь. Для того, чтобы выработать будущую политику безопасности на как можно более широкой основе, Департамент обороны (DDPS) год назад создал исследовательскую комиссию в составе 22 человек, в которую вошли шесть парламентариев, представляющих основные политические партии, делегаты от Economiesuisse, эксперты в области безопасности и международной политики, а также военные. Этот состав удовлетворил не всех, прежде всего, социалистов и «зеленых», по мнению которых комиссия отражает линию Виолы Амхерд, возглавляющей Департамент обороны и исполняющей в этом году обязанности президента страны. Ее обвинили в том, что комиссия была подобрана произвольно, что она сама закрыта к диалогу и единолично выбирала темы для освещения в докладе. Обвинения трудно назвать беспочвенными, если учесть, что лишь шесть членов комиссии была делегированы партиями, а остальных Виола Амхерд назначала сама, на свой вкус. (Г-жа Амхерд это обвинение отвергает, уверяя, что даже не знакома лично с большинством экспертов. Но ведь не обязательно быть лично знакомым с кем-то, чтобы знать его позицию.)