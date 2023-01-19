Война в Украине стала одной из главных тем проходящего в эти дни Всемирного экономического форума, а выступление Елены Зеленской в Давосе получило исключительно положительные отзывы в швейцарской прессе, отмечавшей как решительность первой леди Украины, так и значение ее речи для другой ведущейся сейчас войны – коммуникационной. «Всех вас объединяет то, что вы действительно обладаете влиянием. Но есть нечто, что вас разделяет: не все вы используете это влияние или иногда используете его так, что это разделяет вас еще больше», - заявила Елена Зеленская, обратившись к гостям ВЭФ с просьбой не прекращать помогать Украине. «Если вы это сделаете, то все будет напрасно. Нельзя прекращать тушить пожар, когда половина дома еще горит», - напомнила супруга украинского президента.

На состоявшейся во вторник встрече с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом Елена Зеленская говорила о важности гуманитарной помощи, попросив также поддержать ее фонд, который работает с детьми-сиротами. Федеральный советник заверил, что Берн окажет максимально возможную поддержку. По словам Иньяцио Кассиса, переговоров о возможных поставках оружия в Украину не было, хотя именно этот вопрос активно обсуждается в кулуарах Форума и в швейцарской прессе. С призывом ускорить принятие решений о помощи Украине, включая поставки систем ПВО и западных танков, выступил и президент Владимир Зеленский. «Тирания движется быстрее, чем демократия», - сказал он, обращаясь к участниками ВЭФ по видеосвязи.

Давление на нейтральную Швейцарию растет по мере того, как западные страны усиливают военную помощь Киеву. «Я призываю все государства оказать военную поддержку Украине. Мы должны четко понимать, что происходит: это агрессивная война России против суверенного демократического государства в Европе», - отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста SRF о том, оказывает ли Альянс давление на Берн, чтобы разрешить реэкспорт швейцарского оружия и боеприпасов. По его словам, речь идет не о нейтралитете, а о праве на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН. «Речь идет о защите Устава ООН. И речь идет не о двух равных сторонах. Речь идет об агрессоре и жертве агрессии», - подчеркнул Йенс Столтенберг, принимающий в эти дни участие в работе ВЭФ.

Некоторые эксперты говорят о поворотном моменте: от оборонительной позиции в первые месяцы войны Украина, благодаря поддержке НАТО, ЕС и союзников, постепенно переходит в контратаку. Сейчас Киеву нужно более современное вооружение, и несколько западных стран уже пообещали его поставить: Украина должна получить технику, чтобы успеть изменить ситуацию до весеннего наступления, которое готовит Кремль. Что же движет Западом? Высокопоставленный французский государственный служащий и специалист по России Сирилл Брет отметил в комментарии RTS, что отношение Запада зависит от его реальных целей. «Экспорт военных материалов, очевидно, означает подпитку и продление борьбы. Поэтому все зависит от того, является ли целью украинских сторонников скорейшее окончание конфликта или победа Украины», - подчеркнул он. По мнению эксперта, целями НАТО и ЕС являются оборона и защита гражданского населения.

Позиция Берна в вопросе экспорта и реэкспорта вооружений хорошо известна: Швейцария продолжает придерживаться нейтралитета, и это вызывает непонимание других стран. Напомним, что ранее Федеральный совет наложил вето на заявки Германии и Дании, просивших разрешить им поставить швейцарские боеприпасы в Украину. Недавно запрос подала Испания, намеревающаяся передать Киеву две 35-миллиметровые зенитные пушки, импортированные из Швейцарии. Скорее всего, этот запрос, как и предыдущие, будет отклонен на основании принципа нейтралитета и Закона о военных материалах. Министр обороны Испании уже заявила, что она уважает швейцарский нейтралитет, но швейцарское законодательство не позволяет Испании «участвовать в законной защите против несправедливого, незаконного и жестокого российского вторжения» в Украину.

Стоит отметить, что война стала источником доходов для многочисленных торговцев оружием, зарабатывающих на новой гонке вооружений. Как отмечает Le Temps, пандемия и перебои в цепочках поставок замедлили торговлю военной техникой, но ситуация полностью изменилась после 24 февраля 2022 года. Военная экономика сейчас набирает мощь, вследствие чего акции американских и европейских компаний, производящих оружие, танки, радары, системы наведения, истребители и другие авиационные, наземные, подводные и космические системы, резко выросли: Lockheed Martin (+37%), Northrop Grumman (+41%), Raytheon (+15%), General Dynamics (+20%), Dassault Aviation (+65%), Rheinmetall (+125%).

Сама Швейцария также продолжает зарабатывать на торговле оружием. В первой половине 2022 года страна экспортировала вооружений на сумму около 517 миллионов франков – это самый большой показатель за последние годы. Крупнейшим покупателем оказался Катар, закупивший в основном системы противовоздушной обороны. Львиная доля экспорта направлялась примерно в тридцать европейских стран.

Приобретая швейцарское оружие, страны обязуются не поставлять его другим государствам без согласия Берна, подписывая декларацию о запрете реэкспорта. Чтобы избежать ограничений, ряд компаний может перенести свое производство из Швейцарии. Как сообщает RTS, предприятие Rheinmetall уже приняло решение производить некоторые боеприпасы за пределами своего швейцарского филиала, чтобы «обеспечить независимые поставки важных систем вооружения для немецкой армии».

Некоторые швейцарские политики пытаются внести изменения в законодательные положения. Так, член Совета кантонов Тьерри Буркарт предлагает смягчить законодательство. По его мнению, страны, которые разделяют ценности Швейцарии и имеют сопоставимые с швейцарскими правила экспорта оружия, не должны подавать декларацию о запрете реэкспорта. Вопрос будет обсуждаться соответствующей парламентской комиссией в начале февраля, но сюрпризов, вероятно, не будет: большинство парламентариев поддерживает твердую позицию Федерального совета по этому вопросу.