В апреле прошлого года Наша Газета рассказывала, что хорошо знакомый нашим читателям бывший президент, а теперь почетный президент фармацевтического холдинга Ferring, филантроп, исследователь-полярник, ученый и Почетный генеральный консул Российской Федерации в Лозанне Фредерик Паулсен подал в суд на TX Group (ранее Tamedia) в связи с многочисленными статьями, опубликованными в изданиях этой медиагруппы в период с июня 2018 по февраль 2019 года. Их содержание истец счел порочащим его репутацию и не представляющим интереса для общественности – он потребовал их удаления из всех архивов. Статьи касались, в первую очередь, поездок в Россию швейцарских политиков, которые неоднократно организовывал бывший главный редактор l’Hebdo и Le Temps, признанный специалист по России Эрик Хёсли по просьбе г-н Паулсена в качестве Почетного генерального консула РФ и, как предполагается, за его счет. Предварительное разбирательство закончилось, в частности, уходом из большой национальной политики лозаннской социалистки Жеральдин Савари – с 1 января 2021 года она заняла пост главного редактора женского журнала Femina. Многолетний синдик Лозанны также подал в суд, а Эрик Хёсли, недавно подвергшийся критике в СМИ за совмещение профессорских позиций с превышающими обычные зарплатами в двух вузах, подал гражданский иск против газеты « 24 heures ».

Подробнее с предысторией этого дела вы можете ознакомиться здесь . Развитие оно получило на прошлой неделе: окружной суд Цюриха огласил свое решение, которое заняло 114 страниц, но по сути умещается в одном предложении: жалоба г-на Паулсена отклонена в полном объеме. Суд постановил, что «статьи раздора» касались политических и экономических вопросов, к которым «есть общественный интерес», а именно: связь между политикой и бизнесом, предоставление преимуществ политикам, паушальный налог, освобождение от налогов, налоговые льготы, оффшорные схемы.

В ответ на заявление Фредерика Паулсена о том, что он редко ищет публичности и почти никогда не появляется в прессе, суд высказал мнение, что истец должен считать себя публичной личностью, будучи богатым человеком и главой совета директоров компании, штаб-квартира находится в кантоне Во и которая работает на международном рынке. Не говоря уже о позиции почетного консула России.

Решение суда было разослано участникам процесса в конце прошлой недели и еще не вступило в силу. У Фредерика Паулсена есть 30 дней, чтобы подать на апелляцию в Верховный суд кантона Цюрих, так что вполне вероятно, что история получит продолжение.