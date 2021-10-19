Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 19. 10. 2021.
Окружной суд Цюриха отклонил иск проживающего в кантоне Во шведского миллиардера и постановил, что публикации Tamedia не могут рассматриваться как кампания против него.|
Le tribunal de district de Zurich a rejeté la plainte du milliardaire suédois établi dans le canton de Vaud et a jugé que les publications de Tamedia n'ont pas mené une campagne contre lui.
В апреле прошлого года Наша Газета рассказывала, что хорошо знакомый нашим читателям бывший президент, а теперь почетный президент фармацевтического холдинга Ferring, филантроп, исследователь-полярник, ученый и Почетный генеральный консул Российской Федерации в Лозанне Фредерик Паулсен подал в суд на TX Group (ранее Tamedia) в связи с многочисленными статьями, опубликованными в изданиях этой медиагруппы в период с июня 2018 по февраль 2019 года. Их содержание истец счел порочащим его репутацию и не представляющим интереса для общественности – он потребовал их удаления из всех архивов. Статьи касались, в первую очередь, поездок в Россию швейцарских политиков, которые неоднократно организовывал бывший главный редактор l’Hebdo и Le Temps, признанный специалист по России Эрик Хёсли по просьбе г-н Паулсена в качестве Почетного генерального консула РФ и, как предполагается, за его счет. Предварительное разбирательство закончилось, в частности, уходом из большой национальной политики лозаннской социалистки Жеральдин Савари – с 1 января 2021 года она заняла пост главного редактора женского журнала Femina. Многолетний синдик Лозанны также подал в суд, а Эрик Хёсли, недавно подвергшийся критике в СМИ за совмещение профессорских позиций с превышающими обычные зарплатами в двух вузах, подал гражданский иск против газеты « 24 heures ».
В ответ на заявление Фредерика Паулсена о том, что он редко ищет публичности и почти никогда не появляется в прессе, суд высказал мнение, что истец должен считать себя публичной личностью, будучи богатым человеком и главой совета директоров компании, штаб-квартира находится в кантоне Во и которая работает на международном рынке. Не говоря уже о позиции почетного консула России.
Решение суда было разослано участникам процесса в конце прошлой недели и еще не вступило в силу. У Фредерика Паулсена есть 30 дней, чтобы подать на апелляцию в Верховный суд кантона Цюрих, так что вполне вероятно, что история получит продолжение.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
В Швейцарии пройдет неделя вакцинацииПо мнению правительства страны, вакцинация продвигается слишком медленными темпами, поэтому Федеральный совет решил, в сотрудничестве с кантонами, начать целенаправленную прививочную кампанию.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Журналист, как воин-миротворецКраткое сообщение Нашей Газеты о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову побило рекорд «лайков» на странице издания в Фэйсбуке и спровоцировало дискуссию.
Добавить комментарий