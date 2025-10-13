Статус S: что меняется с 1 ноября? | Statut S : qu’est-ce qui change à partir du 1er novembre ?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 13.10.2025.
Фото сделано 22 февраля 2025 года во время акции, приуроченной к годовщине начала войны. Фото: Nasha Gazeta

Швейцария больше не будет предоставлять временную защиту всем беженцам из Украины и будет проводить различие в зависимости от региона, из которого они прибывают.

|

La Suisse n’accordera plus de protection temporaire à tous les réfugiés ukrainiens et fera une distinction selon la région de provenance des personnes concernées.

Федеральный совет принял решение продлить срок действия статуса S до 4 марта 2027 года и одновременно ограничить его выдачу. О планах швейцарских властей выдавать защитный статус только лицам из регионов, где жизни и физической неприкосновенности жителей угрожает «конкретная опасность», стало известно еще в конце прошлого года.

статус S
украинские беженцы в швейцарии
война в Украине
