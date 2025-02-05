Еще раз о миграции. И реэмиграции |Encore une fois, sur l’immigration. Et la « remigration ».

Тенденция ужесточения миграционной политики наблюдается во всем мире, от далекой Америки до соседних со Швейцарией Франции, Италии, Австрии, Германии. И Швейцария не отстает. Наша Газета уже рассказывала о злоключениях петербургского художника Константина Митенева: он не был выслан из Швейцарии в начале декабря прошлого года только потому, что прямых рейсов в Россию нет, а сопровождающий до пересадки в Стамбуле, например, правилами не предусмотрен. Теперь Константин снова находится в ожидании дальнейших решений.