Автор: Надежда Сикорская, Берн, 05.02.2025.
В 2024 году Швейцария выслала более 7 000 просителей убежища, что на 18 % больше, чем годом ранее.|
En 2024, plus de 7000 renvois de requérants d'asile ont été enregistrés par la Confédération, soit 18% de plus que l'année précédente.
Тенденция ужесточения миграционной политики наблюдается во всем мире, от далекой Америки до соседних со Швейцарией Франции, Италии, Австрии, Германии. И Швейцария не отстает. Наша Газета уже рассказывала о злоключениях петербургского художника Константина Митенева: он не был выслан из Швейцарии в начале декабря прошлого года только потому, что прямых рейсов в Россию нет, а сопровождающий до пересадки в Стамбуле, например, правилами не предусмотрен. Теперь Константин снова находится в ожидании дальнейших решений.
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