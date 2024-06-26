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26.06.2024 - 15:27Новый глава Национального банка Швейцарии

Константин Митенев: В ожидании высылки. (Продолжение) |Konstantin Mitenev : en attendant d'expulsion (Suite)

Автор: , Санкт-Галлен, .

Вот в таком современном здании в Санкт-Галлене расположен Федеральный административный трибунал

Редакция Нашей Газеты вновь вынуждена обратить внимание на особенную жесткость, проявляемую швейцарскими службами в отношении граждан России.

 

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Nasha Gazeta revient sur la dureté particulière démontrée par certaines instances suisses envers les citoyens russes.

В феврале этого года, почти точно во вторую годовщину начала войны в Украине, Наша Газета рассказала вам о художнике из Санкт-Петербурга, на тот момент уже полтора года жившем в миграционном центре EVAM в кантоне Во. Так случилось, что в день публикации мы имели возможность передать его досье непосредственно помощнику президента Швейцарии Виолы Амхерд – не чтобы добиться чего-то по блату, а просто в качестве конкретного примера того, в какие положения попадают в этой стране россияне, открыто выступающие против войны.

К сожалению, ни редакция, ни сам Константин Митенев не получили ответа. Зато 29 апреля стало известно решение находящегося в Санкт-Галлене Федерального административного суда по поданной Митеневым апелляции на решение Федеральной миграционной службы (SEM) о его депортации. В решении пересказывается вся история, включая публичные протесты ходатая и ампутацию его ступни вследствие перенесенного коронавируса. Суммировалась и аргументация SEM, пришедшей к выводу, что высказанные Митеневым опасения в признании его в России иностранным агентом «не имеют под собой никаких конкретных оснований», и что мобилизация ему тоже не грозит – ввиду возраста и инвалидности, а потому решение об отправке его на родину совершенно легально.

Федеральный административный суд подтвердил правильность этого решения, напомнив, что беженцами в Швейцарии могут считаться «лица, подвергающиеся на свой родине или в стране последнего проживания серьезной опасности преследований или тюремного заключения из-за своей расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или в силу своих политических мнений».  Но разве открытая антивоенная позиция не есть высказывание политического мнения? И разве не в курсе швейцарские службы о том, что в сегодняшней России наказывают и за менее серьезные «прегрешения», чем одиночный пикет перед Дворцом наций в Женеве?

Как бы то ни было, Трибунал постановил: апелляцию отклонить; ходатайство о юридической помощи отклонить; сумму в размере 750 франков за процессуальные расходы с ходатая взыскать.

Получив копию решения суда, мы заинтересовались вопросом, а судьи кто? Это не составило труда. Решение о депортации Константина Митенева приняла не судейская коллегия, а один конкретный судья – Грегори Саудер, выпускник факультета права Фрибургского университета и активный член Народной партии Швейцарии. Позиции этой партии по войне в Украине хорошо известны, а потому невозможно, на наш взгляд, быть абсолютно уверенными в непредвзятости судьи, особенно если учесть, что принимал он свое решение в одиночку, в отсутствие Константина Митенева и предоставленного ему адвоката, который, кстати, разделяет наши сомнения.

Разумеется, швейцарский суд, в отличие от советского, не претендует на звание «самого гуманного в мире».  Но хоть какая-то гуманность быть должна?! На нее и рассчитывал художник, крайне разочарованный решением Федерального административного трибунала и усматривающий в нем политическую ангажированность. Как изменилось его положение в связи с принятием этого решения?

- Человек с непроницаемым лицом, с которым я говорил в Кантональной службе по вопросам населения (SPOP), четко и с нажимом объяснил мне, что я нахожусь на нелегальном положении, – рассказал он Нашей Газете. -  На мой вопрос уточнить, что это значит, он не ответил. По факту, после решения трибунала в Санкт-Галлене я лишился наличного пособия (оно составляло 300 франков в месяц) и бесплатного проезда в общественном транспорте. Но сохранил безналичную помощь: я могу бесплатно получать продукты питания в магазинчике, находящемся на территории EVAM. Кстати, в связи с решением о депортации, я должен был лишиться комнаты здесь еще 17 мая, но пока не лишился. Мне также оставили медицинскую страховку, медицинскую поддержку и возможность пользоваться бесплатным такси, которое возит меня на приемы к врачу.

Что дальше? Есть ли надежда на пересмотр решения? Адвокат Константина Митенева считает, что надо переждать пару месяцев, а потом попробовать подать еще одну апелляцию, сделав акцент на состоянии здоровья ходатая и попробовав немного изменить аргументацию.

- Швейцарский суд заявил, что в России – прекрасное медицинское обслуживание, и я ничего не потеряю, если продолжу лечение там, - добавил Константин Митенев с грустной иронией и поделился с нами диалогом, который состоялся между ним и консультантом по медицине портала госуслуг Российской Федерации. Диалог этот выглядел так:

«- Здравствуйте. Я хочу оформить инвалидность в Санкт-Петербурге. Могу ли я это сделать, если ногу мне ампутировали в Швейцарии?
- Вы выезжали в Швейцарию для проведения операции на ноге?
- Нет. Я художник. Я выезжал в Швейцарию для проведения своих выставок.
- Не понимаю вас. Вы выехали в Швейцарию для выставки с больной ногой? 
- Нет. После ампутации трёх пальцев, СПб клиника №5 выписала меня с диагнозом "здоров, работоспособен".
- То есть в Швейцарии у вас появились жалобы на здоровье, и вас положили в местный госпиталь?
- Да. Именно так. Врачи обнаружили гангрену и ампутировали мне ступню правой ноги.
- И что вы хотите?
- Я хочу оформить инвалидность в Санкт-Петербурге, потому что проживаю в Санкт-Петербурге.
- Боюсь, что у вас могут возникнуть трудности с оформлением инвалидности и медобслуживанием в Санкт-Петербурге.
- Какого рода трудности?
- Ну, во-первых, клиника, в которой вы лечились и которой были выписаны, не даст вам заключение о необходимости оформления инвалидности. Вы уже получили от неё диагноз и резюме о вашем здоровье, когда вы находились в РФ. Во-вторых, если швейцарские врачи и клиника сделали вам операцию, после которой вам необходимо оформление инвалидности, вы должны оформить инвалидность там же, в Швейцарии.
- Да, но в Швейцарии мне говорят, что мне придётся вернуться в РФ, потому что я гражданин РФ, а не Швейцарии..
- А на чьи средства вы делали операцию и проживаете в Швейцарии?
- Благотворительных организаций.
- И что вы хотите от меня? Я пояснил вам юридическую сторону вашего вопроса. В остальном, решайте сами что делать.»

Согласитесь, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Порывшись в интернете, Константин Митенев выяснил, что, согласно швейцарскому законодательству, человек, ставший инвалидом в Швейцарии – а это именно его случай, поскольку ампутация была сделана в Женевском госпитале и там сейчас ему делают протез, – имеет право на страхование по инвалидности. Он отправил соответствующий запрос в EVAM и ожидает ответа. Кроме того, он выяснил, что в рамках расположенного в Женеве Управления Верховного комиссариата по правам человека существует Комитет по правам инвалидов, куда он также направил запрос, на который ответа также пока не получил.

Мы очень надеемся, что ответы придут, и положительные. Будем держать вас в курсе событий.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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правосудие в Швейцарии
российские оппозиционеры в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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