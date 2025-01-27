ВЭФ: под знаком Трампа |WEF : sous le signe de Trump

В материале использованы фотографии, присланные читателями НГ из Давоса. Спасибо им!

Неопределенность, нестабильность, неуверенность и изменение баланса вместо глобального сотрудничества и работы по улучшению мира – цели ВЭФ еще никогда не казались такими труднодостижимыми, как сейчас.