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понедельник, 27 января 2025 года   

ВЭФ: под знаком Трампа |WEF : sous le signe de Trump

Автор: , Давос, .

В материале использованы фотографии, присланные читателями НГ из Давоса. Спасибо им!

Каковы итоги 55-го Давосского форума?

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Quel est le bilan du 55e Forum de Davos ?

Неопределенность, нестабильность, неуверенность и изменение баланса вместо глобального сотрудничества и работы по улучшению мира – цели ВЭФ еще никогда не казались такими труднодостижимыми, как сейчас.

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ВЭФ
Всемирный экономический форум в Давосе
Давос
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