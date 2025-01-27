Автор: Заррина Салимова, Давос, 27.01.2025.
Каковы итоги 55-го Давосского форума?|
Quel est le bilan du 55e Forum de Davos ?
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