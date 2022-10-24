Что собирается делать Швейцария с россиянами, бегущими из своей страны, чтобы не участвовать в развязанной ею стране, и просящими убежища на территории Конфедерации? Этот вопрос автор задала министру юстиции Карин Келлер-Суттер во время Форума 100, организованного газетой Le Temps 11 октября. Как уже знают наши постоянные читатели, министр дала формальный ответ, заявив, что нежелание воевать – еще не повод для получения статуса беженца, и что 160 россиян, которых, согласно данным Федерального секретариата по миграции, на сегодняшний день это касается, должны следовать установленной швейцарским законодательством процедуре. При всем уважении к швейцарскому законодательству, на наш взгляд, ответ мог бы быть более развернутым, но регламент не позволил.

А потому мы очень обрадовались, когда, несколько дней спустя, получили приглашение к дискуссии, организованной RTS c участием Никола Вальдера, национального советника от партии Зеленых (Женева) и Филиппа Бауэра, члена Совета кантонов от Либерально-радикальной партии (Невшатель). Разумеется, приглашение мы приняли. Но 25 минут, отведенных редакцией для обсуждения такого сложного вопроса, вновь не хватило. Поэтому мы считаем своим долгом к нему вернуться.

По информации The News York Times, с начала войны Россию покинули около 800 тысяч человек. По оценкам источников Forbes, Российскую Федарацию покинули от 700 тыс. до 1 млн человек. Схожие цифры приводят и другие источники, что дает нам основание сравнить нынешний исход россиян с другим, случившимся почти ровно век назад.

Некоторым швейцарцам приходится это объяснять, но наши читатели знают, конечно, что причиной феномена столетней давности, вошедшего в историю как первая волна русской эмиграции, стало поражение Белой армии в ходе гражданской войны, разразившейся в России после Октябрьской революции 1917 года, – стоит перечитать «Белую гвардию» Михаила Булгакова, чтобы вспомнить, какой это был кошмар.

По данным американского Красного Креста, на 1 ноября 1920 года Россию покинули 1 194 000 ее граждан. По данным Лиги Наций, в августе 1921-го их было уже 1,4 миллиона. 1 ноября 1921 года американской Красный Крест насчитывал 2 млн россиян, оказавшихся на чужбине. Некоторые историки приводят цифру 5 миллионов, включая в число покинувших Россию в 1918-1924 годах жителей входивших в состав Российской империи до Первой мировой войны польских и прибалтийских губерний, принявших гражданство новообразованных после ее окончания государств.

Некоторые из этой огромной людской массы так и остались в принявших их странах, другим вновь пришлось бежать. Так, когда, по завершении Второй мировой войны, советские войска вошли в Прагу, находившиеся там семьи бывших белых офицеров вынуждены были спешно ее покинуть, и некоторые перебрались в Швейцарию. Аналогичная ситуация сложилась в Вене. Потомки некоторых из этих семей по-прежнему живут здесь. Например, Тихон Игоревич Троянов, в двенадцатилетнем возрасте пешком перешедший Альпы со всей семьей, включая парализованную бабушку. Путешествие заняло пять дней. Впоследствии он стал первым русскоязычным адвокатом в Женеве. Сестра Владимира Набокова Елена смогла уехать из Праги вместе с сыном, позже к ним присоединился ее муж, белый офицер – благодаря владению шестью языками она смогла устроиться на работу в Библиотеку ООН во Дворце наций.

По своему составу первая волна русской эмиграции состояла, в массе своей, из дворян, интеллигенции, духовенства, государственных служащих, высших военных чинов. Эти люди владели иностранными языками, они знали Европу по довоенным путешествиям, были европейцами по духу и могли достаточно легко интегрироваться на новом месте – достаточно было протянуть им руку.

Пять миллионов за шесть лет и около миллиона за несколько месяцев… Но можно ли сравнивать эти людские потоки?

Главная общая их черта очевидна: никто не покидает свою страну, если ему в ней хорошо, если он ощущает себя в ней в безопасности, если видит в ней светлое будущее для себя и своих детей. А главное различие стоит подчеркнуть: белые русские оставались верными царю или временному правительству, то есть режиму, свергнутому пришедшими к власти большевиками. Новые же русские эмигранты, в большинстве своем, выступают против действующей власти и желают ее свержения.

В последнее время швейцарские коллеги автора этих строк часто просят объяснить новую волну русской эмиграции «в двух словах». Миссия невыполнимая, поскольку она не единородна. На наш взгляд, в потоке россиян можно выделить три категории. Первая – это новые диссиденты, то есть те, кто уже в первые дни войны занял открытую антивоенную позицию, пойдя на реальный и большой риск, и тогда же покинул Россию. Это были, в основном, представители интеллигенции: артисты, писатели, журналисты. Вторая, самая численная категория – дезертиры, то есть те, кто «проснулся» после объявления президентом Путиным частичной мобилизации 21 сентября и срочно выехали. Можно называть их трусами и говорить, что они просто спасают свои шкуры, и что вместо того, чтобы бежать, они должны были выйти на улицы. Но можно аргументировать и тем, что они все же отказались идти воевать с украинцами, и что лучше поздно, чем никогда, тем более что еще не поздно, ведь война продолжается. Наконец, есть третья категория лиц, которых точнее всего назвать паразитами. Это те, кто продолжает пользоваться в России благами, которые она еще может им дать, при этом держа в кармане «запасной паспорт» и находясь в состоянии готовности свалить в свою европейскую или другую резиденцию, как только настанет благоприятный момент – семьи их зачастую уже находятся в безопасных местах вдали от родины. Хочется надеяться, что ни один человек из третьей категории не просочится в Швейцарию, чтобы не дискредитировать остальных. Но у всех трех категорий есть одно общее: это хорошо образованные люди. И они не спешат возвращаться домой: заявление властей от 17 октября о завершении мобилизации в Москве и Московской области не поспособствовало массовому возвращению россиян на родину. Источники в авиакомпаниях сообщают, что роста загрузки бортов из-за рубежа в Москву не произошло нигде, кроме Армении, что они объясняют низкой стоимостью перелета и транзитным потоком из Европы.

… 160 россиян просят убежища в Швейцарии. На наш взгляд, несмотря на, действительно, огромный навалившийся на них груз работы, сотрудники Федерального секретариата по миграции должны быть в состоянии рассмотреть их дела индивидуально и принять справедливые решения. Не надо бояться иммигрантов! Среди тех, кого так щедро приняла Швейцария в 20 веке, есть такие, одно упоминание которых в связи с этой страной способствует распространению ее положительного имиджа в мире: Владимир Набоков, Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов, а также Анна Тумаркина, первая женщина-профессор во всей Швейцарии, чье имя носит одна из улиц в Берне; Лина Штерн, первая женщина-профессор Женевского университета, или д-р Екатерина Кузьмина, первой заинтересовавшаяся столь модными сейчас вопросами правильного питания. Этот список можно еще долго продолжать. И можно не сомневаться, что кто-то их тех, кто стучится сегодня в швейцарские двери, впишет в него свои имена.

Равнодушие – бич человечества. Именно наше равнодушие на протяжении веков делало возможным все пережитые ужасы, от холокоста до геноцида в Руанде, если брать примеры из недавнего прошлого. Начнем же наконец извлекать уроки из истории, ведь от сумы и тюрьмы, правда, никто не застрахован.

На сегодняшний день россияне систематически получают отказы на свои прошения о предоставлении статуса беженца в Швейцарии, даже те, что были поданы задолго до начала войны в Украине. По информации, опубликованной вчера газетой «Blick», «отказников» отправляют на родину через Стамбул или Белград под контролем полиции. В одних случаях полицейские сопровождают их до аэропорта, а дальше уж они сами, в других остаются с ними и в самолете. По данным швейцарской газеты, на конец сентября Швейцарию покинули таким образом 17 российских граждан — «добровольно и без сопровождения», уточняет Государственный секретариат по миграции.

От редакции: В качестве иллюстрации к теме предлагаем вашему вниманию прекрасную песню, которую посвятил эмигрантам Шарль Азнавур.