Берн продолжает постепенно снимать введенные с целью предотвращения распространения нового коронавируса ограничения. Напомним, что внутренние границы Шенгенской зоны, в которую входит и Швейцария, были открыты 15 июня – с этого дня практически полностью восстановлено свободное передвижение лиц в государствах-членах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и в Соединенном Королевстве.

В среду Федеральный совет объявил о следующем этапе ослабления рестриктивных мер: с 6 июля отменяются введенные в связи с пандемией ограничения для работников из третьих стран, т.е. стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ. Их граждане снова могут получать разрешения на работу в рамках системы квот, как и до коронакризиса, отмечается в правительственном коммюнике. Они могут претендовать на рабочие места, в частности, в сфере туризма или культуры, а также участвовать в программах Au pair и молодежных обменах, проходить стажировки в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, с 6 июля будут сняты ограничения на пребывание сроком более 90 дней для неработающих граждан третьих стран, например, для пенсионеров. Кантоны возобновят рассмотрение заявлений в соответствии с положениями законодательства об иностранцах.

Для туристов из третьих стран граница по-прежнему остается закрытой: полная отмена ограничений на въезд будет проводиться по согласованию с другими государствами Шенгенской зоны. В зависимости от эпидемиологической обстановки в третьих странах, для граждан некоторых из них запрет на въезд может быть отменен еще до 6 июля. Координацией этого вопроса занимается Еврокомиссия, которая будет регулярно обновлять список третьих стран, в которых пандемия находится под контролем. Федеральный департамент юстиции и полиции после консультации с департаментами внутренних и иностранных дел будет вносить коррективы в правила въезда в Швейцарию.

Напомним, что в соответствии с Законом об эпидемиях и в зависимости от развития ситуации в третьих странах Швейцария может принимать на своих границах санитарные меры в отношении всех лиц, въезжающих на ее территорию из этих государств.

Тем временем, за последние сутки в Конфедерации новая коронавирусная инфекция была выявлена у 44 человек. Всего с начала эпидемии заразились 31 376 человек, 1682 из них скончались. Согласно санитарному бюллетеню от 24 июня, режим самоизоляции сейчас соблюдают 158 заболевших, а на карантине находятся 715 человек.

В Швейцарии было проведено 523 909 тестов на SARS-CoV-2, 7% из которых оказались положительными. С 25 июня расходы на проведение тестов берет на себя Конфедерация, что должно способствовать более эффективному мониторингу, который позволит избежать второй волны эпидемии и быстро отреагировать в случае увеличения числа случаев заболевания. Конфедерация будет оплачивать как диагностические, так и серологические тесты на антитела. Для первого вида анализов установлена фиксированная ставка в размере 169 франков, в которую входит стоимость забора мазка, лабораторного исследования и консультации врача. Решение о необходимости проведения теста принимает врач. Серологические тесты обойдутся в 113 франков, однако, в настоящее время они пока не рекомендуются. Ранее эти расходы частично покрывались кантонами, а частично – системой медицинского страхования.

На состоявшейся в среду в Берне пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсе призвал всех, у кого есть малейшие симптомы, сдать тест на SARS-CoV-2. Он также ответил на критику главы рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиаса Эггера, который назвал преждевременными принятые правительством меры по снятию ограничений. «Все могут высказывать свое мнение, у каждого есть своя точка зрения – и это хорошо», - заявил Берсе, отметив, что рабочая группа играет важную роль. Он не исключил опасности того, что власти ошибаются, но подчеркнул, что Федеральный совет при принятии решений пытается «найти золотую середину», и, как показывают последние события, пока это ему удается.

Добавим, что с сегодняшнего дня в App Store и Google Play доступно для скачивания на девяти языках приложение для отслеживания контактов SwissCovid. Оно предупреждает людей о возможном заражении, если они находились в непосредственной близости от заболевшего человека в течение определенного периода времени – при условии, что оба установили приложение на свои телефоны. Инфицированный должен ввести специальный код, который ему отправит врач после получения положительного результата теста. Использование приложения и ввод кода являются добровольными. Получив уведомление о контакте с заболевшим, пользователь может позвонить на инфолинию Минздрава. Если человек попадает в карантин по предписанию врача, то он имеет право на пособие по утрате заработка из-за коронавируса. Если же он, получив предупреждение по SwissCovid, уходит на карантин по своему усмотрению и без предписания врача или властей, то он не получит пособия. О возможных слабых сторонах SwissCovid мы рассказывали в нашей статье.

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