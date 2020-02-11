Представители ЛГБТ-сообщества с большим энтузиазмом восприняли результаты состоявшегося 9 февраля референдума, на котором 63,1% швейцарцев высказались за запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Однако они не намерены останавливаться на достигнутом, следующая их цель – легализация однополых браков.

Наша Газета уже рассказывала, что правительство Конфедерации поддержало проект комиссии по юридическим вопросам Национального совета и хочет предоставить однополым парам право вступать в брак – этот вопрос будет обсуждаться в парламенте в марте. Что по этому поводу думают жители Швейцарии? Поддерживают ли они брак для всех? Выступают ли они за усыновление однополыми парами? О царящих в швейцарском обществе настроениях стало известно из опросов, результаты которых были обнародованы в понедельник.

Согласно опросу, проведенному медиахолдингом Tamedia в сотрудничестве с институтом LeeWas, 61% швейцарцев выступают за брак для всех, включая право на усыновление, 36% против, 3% затрудняются ответить. 58% опрошенных поддерживают не только легализацию однополых союзов, но и предоставление лесбийским парам права доступа к донорству спермы. Напомним, что в Швейцарии разрешено донорство спермы, но запрещены донорство яйцеклеток и суррогатное материнство, поэтому однополые мужские союзы пока в любом случае не смогут получить доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям в Конфедерации.

Любопытно, что за идею брака для всех высказались сторонники всех политических партий, кроме Народной партии Швейцарии (НПШ/UDC/SVP). Различия наблюдаются не только среди приверженцев разных политических взглядов, но и среди представителей разных возрастных групп. Так, подавляющее большинство людей в возрасте от 18 до 35 лет выступают за однополые браки, тогда как среди людей старше 65 лет «за» высказались только 49%. Для справки: в опросе приняли участие более 10 000 человек; погрешность составляет около 2%.

Похожие результаты показал и опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения gfs.bern по заказу ассоциации Pink Cross, представляющей интересы швейцарского ЛГБТ-сообщества, пишет Le Temps. 80% опрошенных поддерживают брак для всех. 67% респондентов выступают за то, чтобы однополые пары могли усыновлять детей. 66% считают, что состоящие в браке женщины должны иметь возможность прибегнуть к донорству спермы, чтобы завести ребенка. В опросе участвовали более 1000 человек.

Напомним, что, в соответствии с действующим в Швейцарии законодательством, два лица одного пола не могут вступить в брак, но с 2007 года они имеют возможность зарегистрировать партнерство. По данным Федеральной службы статистики (OFS), в Швейцарии в 2018 году 700 однополых пар вступили в зарегистрированное партнерство (-11,3% по сравнению с предыдущим годом). Всего было заключено 39% женских и 61% мужских союзов, при этом доля женских пар никогда ранее не была такой высокой. Наибольшее число однополых партнерств (по соотношению к количеству жителей) было зарегистрировано в кантонах Аппенцелль-Иннерроден, Женева, Базель-городской и Цюрих, наименьшее – в Шаффхаузене, Аппенцелле-Ауссерродене и Юра. В кантонах Ури, Обвальден и Нидвальден ни одна однополая пара не вступила в зарегистрированное партнерство.